ماسكيرانو مدرب ميسي الجديد في إنتر ميامي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن نادي إنتر ميامي المنافس بالدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم، الثلاثاء، تعيين الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو في منصب المدير الفني بعقد يمتد لثلاثة أعوام خلفا للمدرب خيراردو مارتينو.
وسيتعاون الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف إنتر ميامي مع زميله السابق في منتخب "التانغو" ماسكيرانو.
وتوصل الطرفان للاتفاق قبل أيام بشأن خلافة ماسكيرانو لتاتا مارتينو الذي رحل عن منصبه لأسباب شخصية.
وكان ماسكيرانو يتولى تدريب المنتخب الأرجنتيني للشباب تحت 20 عاما والمنتخب الأولمبي.
وسيبدأ ماسكيرانو رحلته مع إنتر ميامي بمجرد الحصول على تصريح العمل واستكمال المستندات اللازمة.
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