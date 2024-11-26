ماسكيرانو مدرب ميسي الجديد في إنتر ميامي

أعلن نادي إنتر ميامي المنافس بالدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم، الثلاثاء، تعيين الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو في منصب المدير الفني بعقد يمتد لثلاثة أعوام خلفا للمدرب خيراردو مارتينو.

وسيتعاون الأرجنتيني ليونيل هداف إنتر ميامي مع زميله السابق في "التانغو" ماسكيرانو.



وتوصل الطرفان للاتفاق قبل أيام بشأن خلافة ماسكيرانو لتاتا مارتينو الذي رحل عن منصبه لأسباب شخصية.

وكان ماسكيرانو يتولى تدريب المنتخب الأرجنتيني للشباب تحت 20 عاما والمنتخب الأولمبي.











وسيبدأ ماسكيرانو رحلته مع إنتر ميامي بمجرد الحصول على تصريح العمل واستكمال المستندات اللازمة.