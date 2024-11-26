حزب الله: لن نسمح لنتنياهو بتمرير فخ بالاتفاق
التاريخ
11/26/2024 2:36:36 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله اليوم الثلاثاء، حول إعلان الاحتلال الإسرائيلي على الوافقى بوقف إطلاق النار في لبنان، إنه يجب أن ندقق بالنقاط التي وافق عليها نتنياهو قبل توقيع الحكومة غدا.
وتابع: "نشكك بالتزام نتنياهو الذي عودنا على الخداع، ولن نسمح له بتمرير فخ بالاتفاق."
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