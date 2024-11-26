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حزب الله: لن نسمح لنتنياهو بتمرير فخ بالاتفاق

11/26/2024 2:36:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)


قال نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله اليوم الثلاثاء، حول إعلان الاحتلال الإسرائيلي على الوافقى بوقف إطلاق النار في لبنان، إنه يجب أن ندقق بالنقاط التي وافق عليها نتنياهو قبل توقيع الحكومة غدا.


وتابع: "نشكك بالتزام نتنياهو الذي عودنا على الخداع، ولن نسمح له بتمرير فخ بالاتفاق."

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