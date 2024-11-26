3990 ميجا واط الحمل الكهربائي والشركة تؤكد قدرتها بمواجهة الطلب على الطاقة

صرح مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة اليوم الثلاثاء أن استمرار انخفاض درجات الحرارة السائدة في المملكة والتي وصلت إلى 8 درجات مئوية تسببت بارتفاع ملحوظ في الأحمال الكهربائية التي سجلت 3990 م.واط.

وأكد البطاينة على قدرة الشبكة الوطنية على مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية من خلال تنفيذ الخطط التشغيلية الملائمة والتأكد من قدرة وجاهزية محطات التوليد ومحطات التحويل وشبكة النقل بشكل عام لاستيعاب الطلب على الطاقة الكهربائية المتوقعة خلال فصل الشتاء.