3990 ميجا واط الحمل الكهربائي والشركة تؤكد قدرتها بمواجهة الطلب على الطاقة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
صرح مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة اليوم الثلاثاء أن استمرار انخفاض درجات الحرارة السائدة في المملكة والتي وصلت إلى 8 درجات مئوية تسببت بارتفاع ملحوظ في الأحمال الكهربائية التي سجلت 3990 م.واط.
وأكد البطاينة على قدرة الشبكة الوطنية على مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية من خلال تنفيذ الخطط التشغيلية الملائمة والتأكد من قدرة وجاهزية محطات التوليد ومحطات التحويل وشبكة النقل بشكل عام لاستيعاب الطلب على الطاقة الكهربائية المتوقعة خلال فصل الشتاء.
MENAFN26112024000072011014ID1108928965
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.