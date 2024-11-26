دوري أبطال آسيا للنخبة.. الهلال السعودي إلى ثمن نهائي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تأهل نادي الهلال السعودي إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة مساء اليوم الثلاثاء بعد تعادله مع مضيفه السد القطري (1-1) في إطار الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.
وتقدم علي البليهي بهدف للهلال في الدقيقة العاشرة لكن البرازيلي باولو أوتافيو أدرك التعادل للسد في الدقيقة 72.
وسجل الهلال تعادله الأول بعد أربعة انتصارات متتالية ليفقد موقعه في الصدارة.
وجاء تعثر الهلال بعد ثلاثة أيام من تلقيه الخسارة الأولى في الدوري
السعودي وهزيمته على ملعب الخليج 2-3.
ويتصدر أهلي جدة السعودي ترتيب مجموعة الغرب بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة يليه مواطنه الهلال في المركز الثاني برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن النصر، مقابل تسع نقاط للسد في المركز الخامس.
يتنافس في مجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة 12 فريقا سيتأهل منها أول 8 أندية في جدول الترتيب لدور الـ16 الذي سيقام بنظام الإقصائيات بمباراتي الذهاب والإياب.
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