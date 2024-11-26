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دوري أبطال آسيا للنخبة.. الهلال السعودي إلى ثمن نهائي

11/26/2024 2:36:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تأهل نادي الهلال السعودي إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة مساء اليوم الثلاثاء بعد تعادله مع مضيفه السد القطري (1-1) في إطار الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.
 وتقدم علي البليهي بهدف للهلال في الدقيقة العاشرة لكن البرازيلي باولو أوتافيو أدرك التعادل للسد في الدقيقة 72.

وسجل الهلال تعادله الأول بعد أربعة انتصارات متتالية ليفقد موقعه في الصدارة.
وجاء تعثر الهلال بعد ثلاثة أيام من تلقيه الخسارة الأولى في الدوري السعودي وهزيمته على ملعب الخليج 2-3.
ويتصدر أهلي جدة السعودي ترتيب مجموعة الغرب بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة يليه مواطنه الهلال في المركز الثاني برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن النصر، مقابل تسع نقاط للسد في المركز الخامس.
يتنافس في مجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة 12 فريقا سيتأهل منها أول 8 أندية في جدول الترتيب لدور الـ16 الذي سيقام بنظام الإقصائيات بمباراتي الذهاب والإياب.

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