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ليفربول يسعى لكسر عقدة ريال مدريد وسط تداعيات تصريحات صلاح

11/26/2024 2:36:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
دوري أبطال أوروبا






مدن - أكد فيرجيل فان دايك، قائد فريق ليفربول الإنجليزي، أن خسارتي فريقه أمام ريال مدريد الإسباني في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، لا توفر حافزا إضافيا لفريقه قبل لقائه المرتقب مع الفريق الملكي على ملعب "آنفيلد" اليوم الأربعاء بالمسابقة القارية.
وخسر المدافع الهولندي الدولي المخضرم (33 عاما) أربع مرات أمام ريال، اثنتان منها في نهائي نسختي 2018 و2021، حيث كان ليفربول هو الطرف الأفضل على صعيد المستوى الفني في كلتا المناسبتين.
وعجز ليفربول عن الفوز بملعبه على ريال أيضا رغم تقدمه 2-0 في أول 14 دقيقة من عمر مباراة الفريقين بجولة الذهاب لدور الـ16 في شباط (فبراير) 2023، حيث سرعان ما انتفض الفريق الملكي، الذي أحرز 5 أهداف دفعة واحدة أمام أنظار مشجعي النادي الأحمر.
وهذا هو السبب وراء بقاء ريال مدريد حامل اللقب منافسا شرسا للغاية لليفربول، حيث حرم فان دايك من الحصول على لقبين آخرين لدوري الأبطال، لإضافتهما إلى اللقب الوحيد الذي توج به مع الفريق العام 2019 على حساب توتنهام هوتسبير الإنجليزي في المباراة النهائية للمسابقة.
وقال فان دايك في مناسبة خيرية توفر الإقامة لأسر الأطفال الذين يتلقون العلاج في مستشفى ليفربول: "إذا خسرت نهائيين لدوري أبطال أوروبا، فأعتقد أن هذا كان مؤلما للغاية".
وشدد فان دايك: "لم أفز عليهم قط في فترة وجودي في ليفربول أو كلاعب كرة قدم. لقد وجدوا طريقة للفوز علينا دائما في المباريات الماضية وكان الأمر صعبا. لديهم لاعبون مذهلون ومدير فني رائع ولن يكون الأمر مختلفًا يوم الأربعاء".
وأوضح: "إنني لست من النوع الذي يحتاج إلى وقود أو ألم إضافي لكي يصبح أفضل. إذا كنت بحاجة إلى دافع إضافي لمباراة دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، فهناك خطأ ما". وتابع: "لا أشعر بأي شيء من الفريق. أعلم أنني أتطلع حقًا إلى ذلك وآمل أن نتمكن من جعلها ليلة خاصة مع جماهيرنا".
واختتم فان دايك حديثه قائلا: "أعتقد أنه إذا فزنا فسوف نتأهل إلى الدور الثاني، لذا هناك الكثير من الأشياء الجيدة على المحك، وآمل أن نتمكن من تحقيق ذلك".
يذكر أن ليفربول يتربع على قمة الترتيب برصيد 12 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع مبارياته الأربع الأولى بمرحلة الدوري في دوري الأبطال.
في المقابل، يتواجد ريال، البطل التاريخي للمسابقة برصيد 15 لقبا، في المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط، عقب تحقيقه فوزين والخسارة في مثلهما.
من جهته، يسعى الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد للتألق في ظل غياب زميله المصاب، البرازيلي فينيسيوس، حين يواجه ليفربول.
ويخوض ريال مدريد المباراة، عقب تخطي أزمة الخسارة من برشلونة برباعية نظيفة محليا وإيه سي ميلان أوروبيا بثلاثة أهداف لواحد، بالفوز على أوساسونا برباعية نظيفة وليجانيس بثلاثية نظيفة.
وسيلعب ريال مدريد اللقاء من دون نجمه البرازيلي فينيسيوس الذي تعرض لإصابة عضلية في الساق اليسرى ستبعده ثلاثة أسابيع عن الملاعب. ويزور ريال ليفربول بعد أن فاز في مباراتين وخسر في مثلهما في دوري الأبطال، من دون أي هامش للخطأ.
وعقب إصابة فينيسيوس، تبدو الظروف مهيأة كي يتخذ مبابي زمام المبادرة ويلعب دور البطولة، لأنه سيصبح المرجعية الهجومية للفريق.
وسيخوض مبابي المباراة كجناح أيسر، كما فعل في مواجهة ليجانيس، حين كسر سلسلة سلبية مدتها 36 يوما من دون تسجيل.
وعقب المباراة التي قدم فيها أداء طيبا وسجل فيها هدفا، قال إنه في أنفيلد سيغير مركزه وأضاف "إنها قصة دائمة في مسيرتي، لكن لا توجد مشكلة"، لكن إصابة فينيسيوس، جاءت لتغير كل شيء.
ويخوض ريال المباراة في غياب المصابين داني كارفاخال وإيدر ميليتاو وديفيد آلابا وأوريلين تشواميني ورودريجو جويس وفينيسيوس.
وما يزال موقف لوكاس فاسكيز غير واضح، فمع أنه تدرب جماعيا مع الفريق أول من أمس، تبقى مشاركته من عدمها في مواجهة اليوم معتمدة على مران الفريق الأخير.
وإن لم يلحق فاسكيز بالمباراة، فسيكون فيدي فالفيردي هو من سيشغل مركز الظهير الأيمن، فيما سيلعب فران جارسيا يسارا، أمام في قلب الدفاع فسيلعب أنتونيو روديجر وإلى جواره إمام راؤول أسينسيو أو فيرلان ميندي.
في وسط الملعب، لا شك في مشاركة إدواردو كامافينجا إلى جوار لوكا مودريتش، مع جود بيلينجهام، في حين سيتنافس داني سيبايوس وأردا جولر على اللعب في المكان المتبقي في خط الوسط.
وفي خط الهجوم، ستنصب كل الأنظار على كيليان مبابي، في رفقة براهيم دياز، مع وجود إندريك كخيار بديل.
بالنسبة إلى ليفربول فقد حصد 31 من أصل 36 نقطة في الدوري وعلى العلامة الكاملة في دوري الأبطال.
ويبلغ الفارق بين ليفربول تحت قيادة أرني سلوت ومانشستر سيتي بعد خوض 12 جولة في الدوري ثماني نقاط، وهو ثاني أكبر فارق في التاريخ بعد لعب هذا العدد من الجولات بين المتصدر وصاحب المركز الثاني.
ويقدم ليفربول أداء مميزا، كأنه يرقص الـ"روك أند رول"، في هذا الموسم الذي ارتفع فيه مستوى لاعبين مثل ريان جرافينبرش وكودي جاكبو بشكل ملحوظ، فيما صار إبراهيما كوناتي أخيرا رفيقا مضمونا لفيرجيل فان دايك في قلب الدفاع.
ولن يشارك أليسون بيكر، المصاب منذ شهرين، في المواجهة المرتقبة.
واستأثرت العروض الرائعة التي يقدمها نجم ليفربول محمد صلاح على أرضية الملعب وتصريحاته النارية بشأن مستقبله، بالأضواء في الأيام الأخيرة.
ومن شأن غموض مستقبله تحديدا أن يشكل مادة دسمة لوسائل الإعلام مجددا لا سيما على هامش اللقاء المرتقب ضد ريال مدريد.
نسج أنصار ليفربول علاقة رائعة مع النجم المصري على مدى السنوات السبع الاخيرة لكن قصة الحب بينهما قد تنتهي قريبا ذلك لأن عقد صلاح مع فريقه ينتهي في 30 حزيران (يونيو) 2025 ولم يفاتحه النادي حتى الآن بإمكانية تجديد العقد.
قال صلاح عقب فوز فريقه على ساوثمبتون 3-2 في الدوري الأحد، "وصلنا تقريبا إلى كانون الأول/ديسمبر ولم أتلق أي عروض حتى الآن للبقاء في النادي. أنا على الأرجح في الخارج (خارج النادي) أكثر من الداخل"، مشيرا الى خيبة أمله.
وتابع: "أنا أحب الجماهير، والجماهير تحبني. في النهاية الأمر ليس بيدي أو بأيدي الجماهير. دعونا ننتظر لنرى ما سيحصل. لن أعتزل قريبا وبالتالي كل ما أفعله هو اللعب والتركيز على الموسم وأحاول الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز وأيضا دوري أبطال أوروبا إذ قدر لنا ذلك. أشعر بخيبة أمل لكن سنرى".
وتناولت الصحف الإنجليزية بإسهاب تصريحات صلاح ووصفتها بأنها "قنبلة" و"صاعقة" و"إعلان صادم".
ليست المرة الأولى التي يقوم فيها صلاح، أو وكيل أعماله رامي عباس عيسى، بتحريك المياه الراكدة لكن هذه المرة كان الإخراج مباشرا ومتفجّرا.
لم يعجب هذا الأمر الكثيرين ومن بينهم مدافع ليفربول السابق جيمي كاراجر المعلق حاليا في شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية بقوله "إذا استمر في الإدلاء بالتعليقات، وإذا أرسل وكيله رسائل مشفرة، فهذا أمر أناني. إنه يفكر في نفسه وليس في مصلحة النادي".
وكان لسان حال هداف ليفربول السابق جون اولدريدج مماثلا بقوله "الأمر سياسي بعض الشيء، أليس كذلك؟"، وذلك في تصريحات لشبكة "بي بي سي" البريطانية.
لم يشكل صلاح اي خطورة على مرمى ساوثمبتون على مدى ساعة تقريبا، لكن عندما كان فريقه في حاجة اليه عندما تخلف 1-2 في مطلع الشوط الثاني، كان الفرعون على الموعد، أولا من خلال ادراكه التعادل بهدف ذكي قبل أن يمنحه الفوز من ركلة جزاء أواخر المباراة.
واحتفل بالهدف الثاني له في المباراة من خلال قلع قميصه مبرزا عضلاته أمام فرحة هستيرية من أنصار الفريق في المدرجات.
كان هذا الهدف الرقم 300 في مسيرته مع الأندية، والرقم 223 في 367 مباراة لعبها مع الريدز، وهو خامس أفضل هداف في تاريخ ناديه. وسجل صلاح 12 هدفا هذا الموسم ونجح في تمريرات حاسمة في جميع المسابقات، ليؤكد بأنه بيضة القبان في صفوف فريقه.
وفي ما يتعلق بموضوع تجديد عقد صلاح من عدمه، لم يعلق النادي رسميا، لكنه يلمح إلى استمرار المفاوضات بطريقة إيجابية بين المعسكرين.
لكن ما هي إستراتيجية مجموعة فينواي الرياضية مالكة النادي؟ تعرف الشركة القابضة الأميركية القيمة الرياضية والعاطفية لنجمها، لكنها تظهر ترددا في تقديم عقود طويلة الأمد ومكلفة لمن هم في الثلاثين من العمر.
ففي العام 2022، وقّع المصري على تمديد لمدة ثلاث سنوات ما جعله اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ النادي (أكثر من 21 مليون يورو سنويا)، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية. وفي العام 2023، رفض ليفربول عرض انتقال ضخم (حوالي 180 مليون يورو) من السعودية، بحسب المصادر ذاتها.-(وكالات)

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