ليفربول يسعى لكسر عقدة ريال مدريد وسط تداعيات تصريحات صلاح

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دوري أبطال أوروبا
مدن - أكد فيرجيل فان دايك، قائد فريق ليفربول الإنجليزي، أن خسارتي فريقه أمام ريال مدريد
الإسباني في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، لا توفر حافزا إضافيا لفريقه قبل لقائه المرتقب مع الفريق الملكي على ملعب "آنفيلد" اليوم الأربعاء بالمسابقة القارية.
وخسر المدافع الهولندي الدولي المخضرم (33 عاما) أربع مرات أمام ريال، اثنتان منها في نهائي نسختي 2018 و2021، حيث كان ليفربول هو الطرف الأفضل على صعيد المستوى الفني في كلتا المناسبتين.
وعجز ليفربول عن الفوز بملعبه على ريال أيضا رغم تقدمه 2-0 في أول 14 دقيقة من عمر مباراة الفريقين بجولة الذهاب لدور الـ16 في شباط (فبراير) 2023، حيث سرعان ما انتفض الفريق الملكي، الذي أحرز 5 أهداف دفعة واحدة أمام أنظار مشجعي النادي الأحمر.
وهذا هو السبب وراء بقاء ريال مدريد حامل اللقب منافسا شرسا للغاية لليفربول، حيث حرم فان دايك من الحصول على لقبين آخرين لدوري الأبطال، لإضافتهما إلى اللقب الوحيد الذي توج به مع الفريق العام 2019 على حساب توتنهام هوتسبير الإنجليزي في المباراة النهائية للمسابقة.
وقال فان دايك في مناسبة خيرية توفر الإقامة لأسر الأطفال الذين يتلقون العلاج في مستشفى ليفربول: "إذا خسرت نهائيين لدوري أبطال أوروبا، فأعتقد أن هذا كان مؤلما للغاية".
وشدد فان دايك: "لم أفز عليهم قط في فترة وجودي في ليفربول أو كلاعب كرة قدم. لقد وجدوا طريقة للفوز علينا دائما في المباريات الماضية وكان الأمر صعبا. لديهم لاعبون مذهلون ومدير فني رائع ولن يكون الأمر مختلفًا يوم الأربعاء".
وأوضح: "إنني لست من النوع الذي يحتاج إلى وقود أو ألم إضافي لكي يصبح أفضل. إذا كنت بحاجة إلى دافع إضافي لمباراة دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، فهناك خطأ ما". وتابع: "لا أشعر بأي شيء من الفريق. أعلم أنني أتطلع حقًا إلى ذلك وآمل أن نتمكن من جعلها ليلة خاصة مع جماهيرنا".
واختتم فان دايك حديثه قائلا: "أعتقد أنه إذا فزنا فسوف نتأهل إلى الدور الثاني، لذا هناك الكثير من الأشياء الجيدة على المحك، وآمل أن نتمكن من تحقيق ذلك".
يذكر أن ليفربول يتربع على قمة الترتيب برصيد 12 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع مبارياته الأربع الأولى بمرحلة الدوري في دوري الأبطال.
في المقابل، يتواجد ريال، البطل التاريخي للمسابقة برصيد 15 لقبا، في المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط، عقب تحقيقه فوزين والخسارة في مثلهما.
من جهته، يسعى الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد للتألق في ظل غياب زميله المصاب، البرازيلي فينيسيوس، حين يواجه ليفربول.
ويخوض ريال مدريد المباراة، عقب تخطي أزمة الخسارة من برشلونة برباعية نظيفة محليا وإيه سي ميلان أوروبيا بثلاثة أهداف لواحد، بالفوز على أوساسونا برباعية نظيفة وليجانيس بثلاثية نظيفة.
وسيلعب ريال مدريد اللقاء من دون نجمه البرازيلي فينيسيوس الذي تعرض لإصابة عضلية في الساق اليسرى ستبعده ثلاثة أسابيع عن الملاعب. ويزور ريال ليفربول بعد أن فاز في مباراتين وخسر في مثلهما في دوري الأبطال، من دون أي هامش للخطأ.
وعقب إصابة فينيسيوس، تبدو الظروف مهيأة كي يتخذ مبابي زمام المبادرة ويلعب دور البطولة، لأنه سيصبح المرجعية الهجومية للفريق.
وسيخوض مبابي المباراة كجناح أيسر، كما فعل في مواجهة ليجانيس، حين كسر سلسلة سلبية مدتها 36 يوما من دون تسجيل.
وعقب المباراة التي قدم فيها أداء طيبا وسجل فيها هدفا، قال إنه في أنفيلد سيغير مركزه وأضاف "إنها قصة دائمة في مسيرتي، لكن لا توجد مشكلة"، لكن إصابة فينيسيوس، جاءت لتغير كل شيء.
ويخوض ريال المباراة في غياب المصابين داني كارفاخال وإيدر ميليتاو وديفيد آلابا وأوريلين تشواميني ورودريجو جويس وفينيسيوس.
وما يزال موقف لوكاس فاسكيز غير واضح، فمع أنه تدرب جماعيا مع الفريق أول من أمس، تبقى مشاركته من عدمها في مواجهة اليوم معتمدة على مران الفريق الأخير.
وإن لم يلحق فاسكيز بالمباراة، فسيكون فيدي فالفيردي هو من سيشغل مركز الظهير الأيمن، فيما سيلعب فران جارسيا يسارا، أمام في قلب الدفاع فسيلعب أنتونيو روديجر وإلى جواره إمام راؤول أسينسيو أو فيرلان ميندي.
في وسط الملعب، لا شك في مشاركة إدواردو كامافينجا إلى جوار لوكا مودريتش، مع جود بيلينجهام، في حين سيتنافس داني سيبايوس وأردا جولر على اللعب في المكان المتبقي في خط الوسط.
وفي خط الهجوم، ستنصب كل الأنظار على كيليان مبابي، في رفقة براهيم دياز، مع وجود إندريك كخيار بديل.
بالنسبة إلى ليفربول فقد حصد 31 من أصل 36 نقطة في الدوري وعلى العلامة الكاملة في دوري الأبطال.
ويبلغ الفارق بين ليفربول تحت قيادة أرني سلوت ومانشستر سيتي بعد خوض 12 جولة في الدوري ثماني نقاط، وهو ثاني أكبر فارق في التاريخ بعد لعب هذا العدد من الجولات بين المتصدر وصاحب المركز الثاني.
ويقدم ليفربول أداء مميزا، كأنه يرقص الـ"روك أند رول"، في هذا الموسم الذي ارتفع فيه مستوى لاعبين مثل ريان جرافينبرش وكودي جاكبو بشكل ملحوظ، فيما صار إبراهيما كوناتي أخيرا رفيقا مضمونا لفيرجيل فان دايك في قلب الدفاع.
ولن يشارك أليسون بيكر، المصاب منذ شهرين، في المواجهة المرتقبة.
واستأثرت العروض الرائعة التي يقدمها نجم ليفربول محمد صلاح على أرضية الملعب وتصريحاته النارية بشأن مستقبله، بالأضواء في الأيام الأخيرة.
ومن شأن غموض مستقبله تحديدا أن يشكل مادة دسمة لوسائل الإعلام مجددا لا سيما على هامش اللقاء المرتقب ضد ريال مدريد.
نسج أنصار ليفربول علاقة رائعة مع النجم المصري على مدى السنوات السبع الاخيرة لكن قصة الحب بينهما قد تنتهي قريبا ذلك لأن عقد صلاح مع فريقه ينتهي في 30 حزيران (يونيو) 2025 ولم يفاتحه النادي حتى الآن بإمكانية تجديد العقد.
قال صلاح عقب فوز فريقه على ساوثمبتون 3-2 في الدوري الأحد، "وصلنا تقريبا إلى كانون الأول/ديسمبر ولم أتلق أي عروض حتى الآن للبقاء في النادي. أنا على الأرجح في الخارج (خارج النادي) أكثر من الداخل"، مشيرا الى خيبة أمله.
وتابع: "أنا أحب الجماهير، والجماهير تحبني. في النهاية الأمر ليس بيدي أو بأيدي الجماهير. دعونا ننتظر لنرى ما سيحصل. لن أعتزل قريبا وبالتالي كل ما أفعله هو اللعب والتركيز على الموسم وأحاول الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز وأيضا دوري أبطال أوروبا إذ قدر لنا ذلك. أشعر بخيبة أمل لكن سنرى".
وتناولت الصحف الإنجليزية بإسهاب تصريحات صلاح ووصفتها بأنها "قنبلة" و"صاعقة" و"إعلان صادم".
ليست المرة الأولى التي يقوم فيها صلاح، أو وكيل أعماله رامي عباس عيسى، بتحريك المياه الراكدة لكن هذه المرة كان الإخراج مباشرا ومتفجّرا.
لم يعجب هذا الأمر الكثيرين ومن بينهم مدافع ليفربول السابق جيمي كاراجر المعلق حاليا في شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية بقوله "إذا استمر في الإدلاء بالتعليقات، وإذا أرسل وكيله رسائل مشفرة، فهذا أمر أناني. إنه يفكر في نفسه وليس في مصلحة النادي".
وكان لسان حال هداف ليفربول السابق جون اولدريدج مماثلا بقوله "الأمر سياسي بعض الشيء، أليس كذلك؟"، وذلك في تصريحات لشبكة "بي بي سي" البريطانية.
لم يشكل صلاح اي خطورة على مرمى ساوثمبتون على مدى ساعة تقريبا، لكن عندما كان فريقه في حاجة اليه عندما تخلف 1-2 في مطلع الشوط الثاني، كان الفرعون على الموعد، أولا من خلال ادراكه التعادل بهدف ذكي قبل أن يمنحه الفوز من ركلة جزاء أواخر المباراة.
واحتفل بالهدف الثاني له في المباراة من خلال قلع قميصه مبرزا عضلاته أمام فرحة هستيرية من أنصار الفريق في المدرجات.
كان هذا الهدف الرقم 300 في مسيرته مع الأندية، والرقم 223 في 367 مباراة لعبها مع الريدز، وهو خامس أفضل هداف في تاريخ ناديه. وسجل صلاح 12 هدفا هذا الموسم ونجح في تمريرات حاسمة في جميع المسابقات، ليؤكد بأنه بيضة القبان في صفوف فريقه.
وفي ما يتعلق بموضوع تجديد عقد صلاح من عدمه، لم يعلق النادي رسميا، لكنه يلمح إلى استمرار المفاوضات بطريقة إيجابية بين المعسكرين.
لكن ما هي إستراتيجية مجموعة فينواي الرياضية مالكة النادي؟ تعرف الشركة القابضة الأميركية القيمة الرياضية والعاطفية لنجمها، لكنها تظهر ترددا في تقديم عقود طويلة الأمد ومكلفة لمن هم في الثلاثين من العمر.
ففي العام 2022، وقّع المصري على تمديد لمدة ثلاث سنوات ما جعله اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ النادي (أكثر من 21 مليون يورو سنويا)، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية. وفي العام 2023، رفض ليفربول عرض انتقال ضخم (حوالي 180 مليون يورو) من السعودية، بحسب المصادر ذاتها.-(وكالات)
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