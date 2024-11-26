سلطة العقبة تطلق 9 خدمات إلكترونية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة
أطلقت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي ممثلة بمركز الخدمات الحكومي في العقبة، 9 خدمات إلكترونية ضمن الجهود المشتركة بين سلطة العقبة والوزارة لتسهيل الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، ودعم مسيرة التحول الرقمي.
وتشمل الخدمات، إصدار براءة ذمة، إعداد مخطط موقع تنظيمي، تجديد شهادة مزاولة نشاط، تجديد شهادة تسجيل مؤسسة، تقديم وتجديد طلبات تصاريح العمل على نفس الكفيل، واستكمال إجراءات التصاريح، وإصدار تأشيرات العمل والإجازات، إلى جانب تعريف المستخدمين ببوابة الخدمات الرقمية.
وأكدت السلطة جاهزية الفرق المتخصصة في المركز لتقديم الدعم اللازم للمواطنين والمراجعين وضمان تقديم تجربة سلسة وسريعة تلبي توقعاتهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.
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