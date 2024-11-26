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سلطة العقبة تطلق 9 خدمات إلكترونية

11/26/2024 2:34:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة

أطلقت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي ممثلة بمركز الخدمات الحكومي في العقبة، 9 خدمات إلكترونية ضمن الجهود المشتركة بين سلطة العقبة والوزارة لتسهيل الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، ودعم مسيرة التحول الرقمي.


وتشمل الخدمات، إصدار براءة ذمة، إعداد مخطط موقع تنظيمي، تجديد شهادة مزاولة نشاط، تجديد شهادة تسجيل مؤسسة، تقديم وتجديد طلبات تصاريح العمل على نفس الكفيل، واستكمال إجراءات التصاريح، وإصدار تأشيرات العمل والإجازات، إلى جانب تعريف المستخدمين ببوابة الخدمات الرقمية.


وأكدت السلطة جاهزية الفرق المتخصصة في المركز لتقديم الدعم اللازم للمواطنين والمراجعين وضمان تقديم تجربة سلسة وسريعة تلبي توقعاتهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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