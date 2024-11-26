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أبو قاعود: المستثمر مصان ولن نسمح بالاعتداء عليه

11/26/2024 2:34:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد محافظ الزرقاء فراس ابوقاعود، أن المستثمر مصان ولن يُسمح بأي شكل من أشكال الاعتداء عليه، سواء كان ذلك جسديا أو معنويًا.

وأضاف أبو قاعود خلال زيارته هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، أن محافظة الزرقاء تضع المستثمرين على رأس أولوياته.

وأضاف أن المنطقة الحرة تُعد نقطة جذب لكافة المواطنين والمقيمين من مختلف مناطق المملكة، لما تقدمه من فرص اقتصادية واستثمارية تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

ونوه إلى ان هذه الزيارة ضمن سلسلة زيارات تهدف إلى تعزيز التواصل مع الجهات الاستثمارية ومتابعة التحديات التي تواجه المستثمرين في المنطقة الحرة.

من جهته، عبّر نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة شرف الدين الرفاعي أكد أن الزيارة تعكس اهتمام الحكومة بتعزيز بيئة الاستثمار وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين.

وأشاد الرفاعي بتعاون الأجهزة الحكومية والمحلية في محافظة الزرقاء، مؤكدًا أن هذا التعاون يسهم في تعزيز الثقة بين القطاع العام والخاص ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة.

وأضاف الرفاعي: "إن الدعم الذي نتلقاه من محافظة الزرقاء، ممثلة بمحافظها الدكتور أبو قاعود، يُعد مثالاً يُحتذى به في العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص."

وشدد على أن هيئة مستثمري المناطق الحرة لن تدخر جهدًا في تذليل العقبات أمام المستثمرين بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتحقيق مزيد من النجاحات في القطاع الاستثماري.

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