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صيانة وترميم أقدم مدرسة ثانوية بكفرنجة.. مطلب يرى النور

11/26/2024 2:34:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عامر خطاطبة






عجلون - بعد الجدل الذي أثارته مقترحات سابقة كان بدئ تداولها قبل سنوات عدة بضرورة هدم مدرسة كفرنجة الثانوية للبنين واستبدالها بمبنى آخر، ومعارضة الأهالي لتوجه كهذا، استقر الأمر أخيرا ببدء تنفيذ قرار إجراء أعمال صيانة وترميم شاملة للمدرسة التي يبلغ عمر بنائها نحو 74 عاما.
ويرى ناشطون ومواطنون، أن هذه المدرسة تعد من المدارس التراثية القديمة التي ينبغي المحافظة على طابعها المعماري، مؤكدين أن قرار وزارة التربية بإبقائها والاكتفاء بأعمال الصيانة والتقوية لمبناها القائم هو القرار الصائب الذي يجمع عليه غالبية السكان.
ووفق المواطن خالد عنانبة، فإن "مدرسة كفرنجة الثانوية بمبناها القائم حاليا تعد من أقدم مدارس المملكة، وتشكل لدى آلاف الذين تخرجوا منها والذين عملوا فيها معلما علميا وتراثيا ومرتبطا بذاكرتهم، ما يستدعي الإبقاء عليها".
أما المواطن محمد الخطاطبة، فيشير، من جهته، إلى أن "المدرسة لها أهمية تاريخية وتحمل إرثا كبيرا لأبناء مدينة كفرنجة الذين تتلمذوا في هذه المدرسة، حيث خرجت أجيالا متعلمة"، مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم أصابت بالتراجع عن هدمها وبدء العمل بإعادة تأهيلها وصيانتها للحفاظ على طابعها المعماري.
ويقول المواطن إيهاب فريحات، إنه يجب الحفاظ على المدرسة بوضعها الحالي وتدعيمها وترميمها، مؤكدا أنها تعد من الأبنية التراثية المحمية بموجب أحكام القانون، ما يعني منع هدمها، لا سيما أنها خرجت عشرات الأجيال.
ومن وجهة نظر المواطن عبد الله العسولي، فإن "المدرسة التي تأسست قبل أكثر من سبعة عقود، تستحق منا جميعا كل الرعاية والاهتمام للحفاظ على طابعها المعماري، فقد ترسخت ذكرياتها لدى كل من تخرج فيها، فهم يتذكرون كل غرفها ومرافقها وساحاتها التي أمضوا فيها جزءا من أعمارهم، وتخرجوا في هذا الصرح العلمي الشامخ".
وأضاف العسولي: "أنت يا مدرستي منهل العلم والمجد، تتلمذ فيك علماء، وبقيت آثارهم عالقة على جدرانك، وبصمات أيديهم شاهدة على قداسة المكان، فتهفو النفس كلما مر أحد من جانب طريقك الذي فيه تاريخ وذكريات خالدة، ويختلج القلب شوقا كلما شاهد شموخك الباهي، فقد كبرت مدينتي وتغيرت الحياة بمن فيها وتغيرت معالمها وأماكنها، وبقيت أنت يا مدرستي قابعة على مرتفعات كفرنجة شاهدة على عظمة المكان، وكأنها تقول لنا قد تتغيرون أنتم، أما أنا فلن أتغير ما دامت راية الوطن ترفرف على هامتي، وسأبقى أزجي إليكم أبناء متعلمين ترفعون بهم رؤوسكم متسلحين بعلم وفكر، فمني العلم ومنكم العمل، فكلكم أبنائي أبقى أذكركم ما تعاقب الليل والنهار، فأنا حصن العلم المنيع وأنا أمكم الولود".
وبحسب رئيس مجلس التطوير التربوي في المحافظة علي القضاة، فإن مدرسة كفرنجة الثانوية تعد من أقدم المدارس الثانوية على مستوى المملكة، فهي ذات بناء متميز وتحمل طابعا تراثيا جميلا، ما يستدعي الحفاظ عليها وإجراء أعمال صيانة وتقوية بحيث تكفل لها ديمومتها ومواصلة العملية التدريسية فيها.
وبين القضاة، أن مساحة المبنى الذي كان مقترحا كبديل عن المدرسة لن يحدث فرقا لأبناء اللواء، ولا يراعي تزايد أعداد الطلاب سنويا، مشيرا إلى أنه يتم تسجيل نحو 12 شعبة للذكور سنويا للطلاب في الصف الأول الابتدائي.
إلى ذلك، أكد المهندس المشرف على أعمال الصيانة للمدرسة المهندس أنس الخطابي، أنها ستشتمل على صيانة إنشائية للمبنى الحجري القديم، وتتضمن معالجة سطح المبنى من خلال عمل مدة ميلان وعزل باستعمال الرولات الخاصة، وعمل رصيف مسلح حول المبنى مع بلاط من الجهة الخارجية ودعم وتقوية جزء من المبنى من خلال طريقة التغليف الجانبي والخارجي بالخرسانة المسلحة، وإضافة رصيف جديد فوق الجزء المعالج، وإزالة وإصلاح الأجزاء الرخوة من سقف وأعمدة المبنى، وعمل جسور من الداخل، ومعالجة التشققات في الجدران باستعمال المواد الخاصة، وصيانة عامة للأبواب والنوافذ وشبك الحماية وجلي البلاط وإعادة الدهان الداخلي والخارجي، وإعادة تكحيل الواجهات الحجرية وصيانة وحدات الإنارة.
يذكر أن الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة كانت تتسبب في سنوات سابقة بسقوط قصارة سقوف بعض صفوف المدرسة وتعرضها للدلف، ما اضطر مديرية تربية المحافظة في إحدى السنوات إلى إخلاء بعض الغرف الصفية احترازيا للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين من سقوط أي كتل إسمنتية أثناء تواجدهم داخلها.
وكانت "التربية" أكدت قبل 6 سنوات، أنه وفي حال هدم المدرسة، فإنه سيتم إلزام المقاول باستخدام الحجارة على جدران المدرسة الحالية، ليصار إلى إعادة استخدامها في البناء الحديث في محاولة للحفاظ على الطابع التراثي والمعماري للمدرسة، مشيرة إلى أن الجمعية العلمية الملكية سبق أن قامت بالكشف على المبنى الذي يزيد عمره على أكثر من 70 عاما، وأوصت حينها بالعمل على إزالته نظرا لقدمه.
إلا أن سكان المنطقة حينها كانوا أعربوا عن معارضتهم لقرار وزارة التربية والتعليم قبل سنوات عدة باستبدال مبنى مدرسة كفرنجة الثانوية للذكور ذي الطابع التراثي القديم، بمبنى آخر صغير تحكمه المساحة المحدودة، مؤكدين أنه لا يراعي النمو السكاني المتزايد أو يعوض عن خسارة مدرسة تاريخية.
وأوضحوا، حينها، أن حجم البناء الذي كان مقترحا بمساحة 600 متر مربع، وفي حالة إزالة المبنى القديم والتراثي الذي يزيد على 800 متر مربع، فإنه لم يأخذ بعين الاعتبار الزيادة الطبيعية في أعداد السكان والضغط المتزايد على المدارس، ما يستدعي الإبقاء على المدرسة.
ورأى معارضون لقرار إزالتها أن المدرسة التي يزيد عمرها على 7 عقود، تعد إرثا تاريخيا لا يجوز التخلي عنه، وينبغي الاكتفاء بإعادة ترميمها وصيانتها مع الحفاظ على طابعها المعماري.
يشار إلى أنه، ووفق معلومات موثقة، فإن تاريخ بناء المدرسة بدأ في العام 1948 بإنشاء عدد من الغرف، وتم الانتهاء منها بوضعها الحالي في العام 1952.

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