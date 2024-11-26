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إربد.. الكسارات تخنق صمد والسكان يحاولون التصدي لترخيص واحدة جديدة

11/26/2024 2:34:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






إربد- يعيش سكان بلدة صمد بلواء المزار الشمالي في محافظة إربد، حالة من الاستياء الشديد، خشية إقامة كسارة جديدة بعد أن وافق 7 من أصل يمثلون جهات رسمية عدة على إقامتها، حيث نفذ عدد من السكان وقفة احتجاجية طالبوا خلالها برفض ترخيص الكسارة الجديدة، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن هناك الكسارات تحاصر البلدة من جميع الجهات وألحقت بهم الكثير من الأضرار.
ويشدد السكان على ضرورة منع ترخيص أي منشأة جديدة سواء كانت كسارة أو مقلعا أو خلاط إسفلت، لافتين في الوقت ذاته إلى أنهم عانوا على مدى سنوات طويلة من وجود ما يقارب 7 كسارات وخلاط إسمنتي، الأمر الذي تسبب في معاناتهم جراء التفجيرات العشوائية من جهة والغبار المتطاير من تلك الكسارات وعدم التزام أصحابها بأوقات عمل محددة أو مناسبة، ناهيك عن تصدع منازل المواطنين جراء التفجيرات.
ووفق سكان البلدة، فإن عشرات المواطنين اضطروا لبيع منازلهم وأراضيهم والانتقال إلى مواقع أخرى بعيدة عن الكسارات، فيما لم يتبق إلا عدد قليل من السكان والذين باتوا يفكرون بهجر بلدتهم جراء الكسارات وما تسببه من معاناة للمواطنين.
وأشاروا إلى أن شوارع البلدة أصبحت تشهد تشققات بسبب مرور القلابات الكبيرة المحملة بالحصى والرمال، ناهيك عن قرب المدارس على الكسارات وما تسببه من تطاير الغبار، مشيرين إلى أن مزارعي الزيتون هجروا قطاف الثمار بسبب الانتشار الكبير للغبار على أغصان الزيتون.
وقال الدكتور مالك البدور من سكان البلدة، إن سكان صمد عبروا قبل أيام من خلال يافطات رفعوها أمام لجنة الكشف على المنطقة البديلة للكسارات عن رفضهم لإنشاء أي كسارة جديدة.
وأضاف، أن اللجنة المشكلة قامت بناء على طلب هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لاتخاذ قرار بخصوص طلب إحدى الشركات التي تم الموافقة لها على إقامة مقلع حجر بناء على القطعة المذكورة، وكانت اللجنة بمشاركة تسع جهات رسمية وافق مندوبو سبعة منها، في حين لم يوافق منهم اثنان على الطلب.
ولفت البدور، إلى أن أهالي المنطقة قاموا بمراجعة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لعدم الموافقة على الطلبات المقدمة من المستثمرين المحليين لإقامة أي مقلع أو خلاط إسفلت أو كسارة جديدة للآثار السلبية لهذه الاستثمارات التي لحقت بالإنسان والشجر والحجر في بلدة صمد.
وأشار إلى أن أعمال التفجيرات ألحقت الأضرار في المباني السكنية للمواطنين وأحدثت فيها التشققات وألحقت الأضرار بمباني قرية صمد التراثية القريبة منها ولا يصل بعدها عن 900 متر، ناهيك عن أن الكسارات لا تبعد عن حدود التنظيم إلا عشرات الأمتار.
كما لفت البدور، إلى الآثار السلبية على المواطنين في بلدة صمد والمتمثلة بالمشاكل الصحية كالربو وأزمات التنفس وغيرها من أمراض الجهاز التنفسي الناجمة عن غبار الكسارات والمقالع والفِلر المتصاعد من مداخن خلاطات الإسفلت، مؤكدا أنه تم الطلب من الجهات المختصة والمعنية بالوقوف على عدد الإصابات بهذه المشاكل الصحية التي يراجع أصحابها المستشفيات والمراكز الصحية للحصول على البخاخات والعلاجات اللازمة بهذه الحالات للتأكد منها.
وقال البدور، إن الكسارات والمقالع والخلاطات قد أضرت بالبنية التحتية في المنطقة، خصوصا مدخل قرية صمد الشرقي الذي يربط القرية التراثية بشارع إربد - عجلون السياحي، وكذلك الطرق الزراعية التي تصل المواطنين إلى أراضيهم ومزارع الزيتون الخاصة بهم نتيجة لاعتداء أصحاب الكسارات عليها وتصدعها نتيجة لاستعمالها من قبل اللودرات والقلابات وغيرها من الآليات الثقيلة بحمولاتها، فأصبحت غير صالحة للسير بها بالسيارات العادية مما حرم أصحاب الأراضي وأصحاب مزارع الزيتون من الوصول بسياراتهم إلى أملاكهم، ناهيك عن أشجار الزيتون التي تراجع إنتاجها بسبب الغبار والأتربة المتطايرة من الكسارات.
ووفق المواطن أحمد أبو دلو، فإنه خلال العامين الأخيرين تم الاعتداء على عشرات الأشجار الحرجية المعمرة التي كانت متنفسا لأهل المنطقة ولكل من يقصدها وارتكبت بحقها مجازر التقطيع، لأنها كانت تشكل عائقا أمام أصحاب الاستثمارات في الحصول على تراخيص جديدة.
وأكد أبو دلو، أن المئات من السكان اضطروا إلى هجر المنطقة بسبب وجود الكسارات بالرغم من أن المنطقة جميلة وكانت مقصدا للمتنزهين من جميع مناطق المملكة بسبب وجود المباني التراثية، مؤكدا أنه وبدلا من استغلال المنطقة سياحيا بإقامة الأنشطة، يتم السماح بترخيص كسارات جديدة في المنطقة.
من جهته، قال المدير التنفيذي في بلدية المزار الشمالي المهندس إياد الجراح، إنه كان الأجدى إشراك البلدية في لجنة الكشف كون المنطقة تقع ضمن حدودها، مؤكدا أن شكاوى ترد للبلدية يوميا من سكان البلدة للأضرار الناجمة عن وجود الكسارات وما تحدثه من أضرار بيئية وصحية.
وأشار إلى أن البنية التحتية بالشوارع سواء كانت شوارع داخل التنظيم أم شوارع زراعية قد تضررت وتعرضت لهبوطات بسبب مسير الآليات الثقيلة عليها، مما دعا البلدية في وقت سابق إلى عمل حواجز إسمنتية من أجل منع دخول تلك الآليات إلى الأحياء السكنية.
وأوضح الجراح، أن ترخيص أي كسارة جديدة هو بمثابة معاناة جديدة لسكان المنطقة، لافتا إلى أن الكسارات والمقالع باتت تلف جميع الاتجاهات لبلدة صمد، ناهيك عن الأضرار البيئية الناجمة عن الغبار المتطاير وتصدع منازل المواطنين.
وبالرغم من محاولات "الغد" للاتصال بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن للحصول على ردود وتوضيحات، إلا أنه لم يتسن لها ذلك.
وبحسب مصدر في محافظة إربد، فإن لجان السلامة العامة تقوم بشكل دوري بالكشف على جميع الكسارات والمقالع المنتشرة في المحافظة للتأكد من التزامها بالشروط، مؤكدا أن صاحبة الولاية في ترخيص هذه الكسارات هي هيئة تنظيم الطاقة والمعادن.
وأضاف المصدر، أن قرار إقامة كسارات صمد صادر عن رئاسة الوزراء عام 1995، مبينا أن اللجنة تتابع مع أصحاب الكسارات وخلاطات الإسفلت شكوى المواطنين المجاورين لتلك المنشآت من أجل الالتزام بالمواصفات في مجال البيئة وتصويب المخالفات.

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