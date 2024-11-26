تلال وإنيسمور توقِّعان عقد تطوير فندقٍ عصريٍّ في مدينة الخُبَر والأول من نوعه بالمنطقة الشرقية

MENAFN - Al Watan) في خطوةٍ إستراتيجيةٍ مُهمَّةٍ لتعزيز قطاع الضيافة وتقديم تجارب فريدة للنزلاء، تمَّ الإعلان عن توقيع اتفاقية شراكةٍ بين "تلال" و"إنيسمور" العلامة الرائدة في قطاع الضيافة؛ وذلك لتطوير أحدث فنادق مدينة الخُبَر "25 أورز قلب الخبر"، لأول مرة في المملكة بعد تواجده في نيوم تروجينا.

وتهدف هذه الشراكة إلى دمج العناصر الابتكارية لتقديم تجارب إقامة استثنائية ومميَّزة، والتي تعكس روح الابتكار والثقافة في مجتمع قلب الخُبَر المُقدَّم من شركة "تلال".

وسيتضمن فندق "25 أورز قلب الخُبَر" ١٧٠ غرفةً وجناحًا، بالإضافة إلى ٨٠ شقةً مفروشةً للإقامات الطويلة المدىتعتمد على مفهوم التفرُّد والتميُّز، حيث يتمُّ تنسيق غرف الفندق بشكلٍ استثنائيٍّ يعكس تفاصيل المدينة؛ ليحكي قصةً فريدةً من نوعها.

ويُتيح الفندق مجموعةً من الخدمات الترفيهية، بما في ذلك وجهات مطاعم متعدِّدة، وحمام سباحة وصالة ألعاب رياضية، كما يحتوي على الصالة الدائرية وهي العلامة الفارقة لفندق "25 أورز قلب الخُبَر"؛ لتصبح ملاذًا للحواس عبر اكتشاف سحر العجائب في الفندق.

وكجزءٍ من إستراتيجية التطوير، تقدِّم "تلال" و"إنيسمور" لأول مرة في المملكة العلامة التجارية Working From_، للمساحات المشتركة، والتي تتضمَّن غرف اجتماعاتٍ، وكبائن هاتفية بمساحة تزيد على 2000 متر مربع. والكثير من المزايا، بالإضافة إلى أحقيَّة المشتركين في التمتع بمزايا الفندق، بما في ذلك عروضٌ خاصةٌ على المرافق وخصومات الطعام والشراب.

الجدير بالذكر أن "قلب الخبر"، الذي أُعلن عنه في معرض "سيتي سكيب العالمي"، وبقيمة تناهز 6 مليارات ريال سيضمُّ عددًا من العلامات التجارية، ومنها "25hours"التي ستتواجد لأول مرة في المملكة العربية السعودية، بعد تواجدها في نيوم، وعدة مدن مثل: كوبنهاجن، فيينا، جاكرتا، زيورخ، دبي، دزلدورف، فلورانس، همبرغ، كللوكن، ميونخ، برلين، وأخيرًا في الخُبَر.

ويُعتَبر مجتمع "قلب الخبر"، أحد أهم المشاريع متعدِّدة الاستخدامات في المملكة، وأكثرها تفرُّدًا، والذي يهدف ليكون مجتمعًا فريدًا يُحقِّق المعنى الحقيقي لرغد العيش، من خلال توفيره بيئةٍ سكنيةٍ تغني حاجة الأفراد والمستثمرين من سكنٍ وترفيهٍ ومراكز الأعمال بالشكل الذي يعكس هوية مدينة الخُبَر، وليكون واجهةً ومنارةً للتذكير بأسلوب حياة مدينة الخُبَر.

كما يُعتَبر قلب الخُبَر أول المجتمعات المتكاملة والمتجانسة من نوعه في المملكة، والممتد على مساحة 268 ألف متر مربع، وهو مُصمَّم من قِبَل مكتب WATG لندن، ويخدم فكرة العيش واللعب والعمل في مكانٍ واحد، مبنيًّا على مبدأ أنسنة المدن، وتعزيز المشي، موائمًا لرؤية 2030؛ ليجعل المنطقة الشرقية على خارطة المدن السعودية الثلاث الأكثر رغبة للعيش فيها على مستوى العالم.

وتُعتَبر هذه الاتفاقية خطوةً إيجابيةً نحو تعزيز التعاون بين الشركتَين، وتحقيق النجاح المشترك في قطاع الاستثمار والضيافة؛ حيث تتلاقى رؤية شركة "تلال" و"إنيسمور" بالجمْع بين التصميم والثقافة والتفرُّد، وتوفير تجربةٍ لا تُنسى لضيوفها وسكانها.

وعلَّق عبدالرحمن البسام، الرئيس التنفيذي لشركة "تلال": "توقيع هذه الشراكة يُعتبر خطوةً إستراتيجيةً مهمةً لتعزيز قطاع الضيافة، وتقديم تجارب فريدة للنزلاء، وتهدف هذه الشراكة إلى تعاون أهم الشركات الرائدة في القطاع كمجموعة التميمي كمستثمر إستراتيجي، و"إنيسمور" كأهم شركات الضيافة وأسلوب الحياة، بالإضافة لـ "تلال" كمطوِّرٍ شاملٍ، ودمج العناصر الابتكارية؛ لتقديم تجارب إقامة استثنائية ومميَّزة تعكس روح الابتكار والثقافة في مجتمع قلب الخُبَر المطوَّر من قِبَل شركة "تلال للتطوير العقاري"، والتي تُعتبر أكبر تحالفٍ عقاريٍّ على مستوى المملكة العربية السعودية. فتقوم بدورها في خلق هويةٍ فريدةٍ لمجتمع قلب الخُبَر من خلال تقديم قيمةٍ حقيقيةٍ للمستثمرين والساكنين. وبذلك تفي "تلال" بوعدها، ببناء مجتمعاتٍ ملهمةٍ لعيش حياةٍ رغيدة".

من جانبه أضاف لويس عبود، الرئيس التنفيذي للتطوير ونائب الرئيس الإقليمي في الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا في "إنيسمور"، قائلًا: "يُسعدنا الإعلان عن فندق 25 أورزقلب الخُبَر بالتعاون مع شركائنا في شركة "تلال". تمَّ إطلاق 25 أورز في الشرق الأوسط في عام 2021، ومنذ ذلك الحين، قمنا بإعادة تعريف وإعادة ابتكار مفهوم الضيافة في المنطقة. نحن متحمِّسون للثقة التي مُنِحت لنا في هذا التطوير الجديد والأول من نوعه.

وأضاف: بجانب 25 أورز الفندق اذي يحتل المرتبة الثانية على مستوى المملكة للفنادق المبتكرة. نحن متحمِّسون لإطلاق العلامة التجارية Working From_ في السوق المحلية لجيلٍ متزايدٍ من روَّاد الأعمال والشركات الناشئة، وأولئك الذين يرغبون في نمطٍ جديدٍ للعمل المستند على مفهوم العمل عن بُعد. ونتطلَّع إلى استقبال الضيوف الدوليين والمحليين لتجربة الأفضل من علامات إنيسمور من خلال كلتا العلامتَين التجاريتَين".

ومن المتوقع افتتاح فندق 25 أورز قلب الخُبَر، في عام 2028، كمركزٍ ثقافيٍّ وحضريٍّ يُعيد تعريف معنى العيش في الخُبَر، كما سيضمن مجتمع قلب الخُبَر العديد من العلامات التجارية الفريدة في كلٍّ من قطاعات التجزئة، الخدمات، الترفيه والأعمال.

تأسَّست شركة "تلال" عام 2020 كأكبر تحالفٍ عقاريٍّ في المملكة، والتي تضمُّ أهم مجموعات الأعمال "مجموعة التميمي، مجموعة القباني، مجموعة العثمان"، والتي تُتيح لـ "تلال" إمكانيات وموارد أكثر من 114 شركةً ضمن التحالف، تخدم توجُّه الشركة ورؤيتها في إنشاء مجتمعاتٍ بمستوى عالمي، وبأن تكون أكثر المجتمعات رغبةً للعيش في المملكة، والتي تقدِّم جودة الحياة الحقيقية.

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