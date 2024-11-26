4.6 % نمو متوقع لاقتصاد المملكة في 2025

(MENAFN
- Al Watan)
أقر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، برئاسة ولي العهد
الأمير محمد بن سلمان، ميزانية المملكة للعام 2025، والتي قدرت الإيرادات عند 1.184 تريليون ريال، وإجمالي النفقات عند 1.285 تريليون ريال.
وكشفت الميزانية للعام 2025 عن عجز مقدر بقيمة 101 مليار ريال، بنحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025. 4.6 % نمو متوقع في 2025
وقدرت الميزانية السعودية نمو الاقتصاد عند 4.6% في 2025، و3.5% في 2026 و 4.7% في 2027، وفقا لبيانات الميزانية. وقدرت الميزانية السعودية، التضخم عند 1.9% للأعوام الثلاثة المقبلة. الإنفاق التوسعي
ووفقا لبيانات الميزانية السعودية، ستستمر الحكومة في تبني سياسات الإنفاق التوسعي، لدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام
كما تواصل الحكومة السعودية، الإنفاق الموجه للخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، فيما تؤكد مواصلة تبني التخطيط المالي طويل الأمد لضمان استقرار الإنفاق. أرقام الميزانية التقديرية لعام 2025
وفي سبتمبر الماضي، قالت وزارة المالية في البيان التمهيدي للميزانية، إن المملكة تتوقع عجزا قيمته 101 مليار ريال بنحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025.
ووفقا للبيان التمهيدي للميزانية، تتوقع السعودية أن يبلغ إجمالي الإنفاق 1285 مليار ريال (342 مليار دولار) وأن تسجل إيرادات تبلغ 1184 مليار ريال في عام 2025.
وتتوقع المملكة أيضا أن تسجل 0.8% نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2024 و4.6% في 2025.
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