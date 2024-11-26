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4.6 % نمو متوقع لاقتصاد المملكة في 2025

11/26/2024 2:33:02 PM
(MENAFN- Al Watan) أقر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية المملكة للعام 2025، والتي قدرت الإيرادات عند 1.184 تريليون ريال، وإجمالي النفقات عند 1.285 تريليون ريال.
وكشفت الميزانية للعام 2025 عن عجز مقدر بقيمة 101 مليار ريال، بنحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025.
4.6 % نمو متوقع في 2025
وقدرت الميزانية السعودية نمو الاقتصاد عند 4.6% في 2025، و3.5% في 2026 و 4.7% في 2027، وفقا لبيانات الميزانية. وقدرت الميزانية السعودية، التضخم عند 1.9% للأعوام الثلاثة المقبلة.
الإنفاق التوسعي
ووفقا لبيانات الميزانية السعودية، ستستمر الحكومة في تبني سياسات الإنفاق التوسعي، لدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام
كما تواصل الحكومة السعودية، الإنفاق الموجه للخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، فيما تؤكد مواصلة تبني التخطيط المالي طويل الأمد لضمان استقرار الإنفاق.
أرقام الميزانية التقديرية لعام 2025
وفي سبتمبر الماضي، قالت وزارة المالية في البيان التمهيدي للميزانية، إن المملكة تتوقع عجزا قيمته 101 مليار ريال بنحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025.
ووفقا للبيان التمهيدي للميزانية، تتوقع السعودية أن يبلغ إجمالي الإنفاق 1285 مليار ريال (342 مليار دولار) وأن تسجل إيرادات تبلغ 1184 مليار ريال في عام 2025.
وتتوقع المملكة أيضا أن تسجل 0.8% نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2024 و4.6% في 2025.

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