بلاك هات تنطلق في ملهم بمشاركة 59 رئيس قطاع أمن السيبراني

(MENAFN
- Al Watan)
انطلقت اليوم، أعمال النسخة الثالثة من فعالية "بلاك هات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال مدينة الرياض، بتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، و"تحالف" إحدى شركات الاتحاد بالشراكة مع "إنفورما" العالمية وصندوق الفعاليات الاستثماري، والتي ستستمر حتى 28 نوفمبر 2024م، بحضور أكثر من 300 متحدث عالمي و450 جهة عارضة، وبتواجد أكثر من 59 رئيسًا لقطاع الأمن السيبراني.
وشهد حفل الافتتاح كلمة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي قال فيها: "قبل أربع سنوات كان لدى مؤسسي الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز هدفًا وهو جلب فعالية بلاك هات للمملكة، وقد أطلقنا بلاك هات في عام 2021 بنسخته الأولى باسم Hack وحقق نجاحًا باهرًا، حيث تم استضافة 155 علامة تجارية، واليوم أصبحنا وجهة عالمية نستقطب أكثر من 450 علامة تجارية بنمو يقارب ضعفين النسخة الأولى".
ونوه بمشاركة المرأة في الحدث, مبينًا أن النسخة الأولى ضمت 28 متحدثة رائدة في مجالها، وقد ارتفع اليوم هذا العدد إلى قرابة 100 امرأة، بزيادة بلغت 221% ونحن ملتزمون بإيجاد منصة تكون فيها المرأة قائدة، تدفع القطاع للأمام، وتترك إرثًا دائمًا".
وأعلن الخميسي أن بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا أصبح رسميًا أكبر حدث للأمن السيبراني في العالم من حيث المساحة والحضور، النمو بما يقارب الضعف، يجسد المكانة المتنامية للفعالية على الصعيد العالمي وحجم المشاركة المتزايدة عامًا بعد، مشيرًا إلى أن هذه الفعالية ليست مجرد حدث سنوي للأمن السيبراني، هي تجربة تُبرز قيادة السعودية في تشكيل مستقبل هذا القطاع المهم.
وتناولت أعمال اليوم الأول العديد من الجلسات مثل: الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتطور مسار الإرشاد والتوجيه، وتعزيز الثقافة الأمنية المرنة والحيوية للأعمال، ودقة وشفافية أنظمة تقارير التصويت، ومستقبل الدفاع السحابي، إلى جانب العديد من الموضوعات.
كما انطلقت منصات ومناطق "بلاك هات" مثل: آرسنال، وديب دايف، وبلاك هات كامبس، وورش العمل التقنية، ومسابقة سايبر سييد، إلى جانب المناطق التفاعلية التي تقدم جوائز أكثر من 2,000,000 ريال للمتسابقين والزوار، حيث تحتضن عددًا من التحديات مثل تحدي: الطائرات، والمنازل الذكية، والسيارات والشاحنات، وفك الأقفال، والبنية التحتية، وأجهزة المستشفى، وأجهزة التحكم، بالإضافة إلى مسابقة "التقط العلم" الأكبر من نوعها على مستوى العالم بجوائز تصل إلى 790,000 ريال، منها 90,000 ريال مخصصة وحصرية للفرق السعودية، وكأس منصة مكافآت الثغرات للمحترفين والناشئين بجوائز تصل إلى 300,000 ريال.
ويشارك في هذه النسخة خمسة أجنحة دولية وهي: الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وباكستان، والهند، ومصر، بالإضافة إلى تواجد نخبة من الباحثين الأمنيين على مستوى العالم. يذكر أن فعالية "بلاك هات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" تعد أحد أبرز الفعاليات العالمية في مجال الأمن السيبراني، حيث تسعى لتعزيز ريادة المملكة في هذا المجال الحيوي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في دعم التحول الرقمي وبناء بيئة رقمية
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