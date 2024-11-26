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بلاك هات تنطلق في ملهم بمشاركة 59 رئيس قطاع أمن السيبراني

11/26/2024 2:32:31 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت اليوم، أعمال النسخة الثالثة من فعالية "بلاك هات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال مدينة الرياض، بتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، و"تحالف" إحدى شركات الاتحاد بالشراكة مع "إنفورما" العالمية وصندوق الفعاليات الاستثماري، والتي ستستمر حتى 28 نوفمبر 2024م، بحضور أكثر من 300 متحدث عالمي و450 جهة عارضة، وبتواجد أكثر من 59 رئيسًا لقطاع الأمن السيبراني.
وشهد حفل الافتتاح كلمة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي قال فيها: "قبل أربع سنوات كان لدى مؤسسي الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز هدفًا وهو جلب فعالية بلاك هات للمملكة، وقد أطلقنا بلاك هات في عام 2021 بنسخته الأولى باسم Hack وحقق نجاحًا باهرًا، حيث تم استضافة 155 علامة تجارية، واليوم أصبحنا وجهة عالمية نستقطب أكثر من 450 علامة تجارية بنمو يقارب ضعفين النسخة الأولى".
ونوه بمشاركة المرأة في الحدث, مبينًا أن النسخة الأولى ضمت 28 متحدثة رائدة في مجالها، وقد ارتفع اليوم هذا العدد إلى قرابة 100 امرأة، بزيادة بلغت 221% ونحن ملتزمون بإيجاد منصة تكون فيها المرأة قائدة، تدفع القطاع للأمام، وتترك إرثًا دائمًا".
وأعلن الخميسي أن بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا أصبح رسميًا أكبر حدث للأمن السيبراني في العالم من حيث المساحة والحضور، النمو بما يقارب الضعف، يجسد المكانة المتنامية للفعالية على الصعيد العالمي وحجم المشاركة المتزايدة عامًا بعد، مشيرًا إلى أن هذه الفعالية ليست مجرد حدث سنوي للأمن السيبراني، هي تجربة تُبرز قيادة السعودية في تشكيل مستقبل هذا القطاع المهم.
وتناولت أعمال اليوم الأول العديد من الجلسات مثل: الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتطور مسار الإرشاد والتوجيه، وتعزيز الثقافة الأمنية المرنة والحيوية للأعمال، ودقة وشفافية أنظمة تقارير التصويت، ومستقبل الدفاع السحابي، إلى جانب العديد من الموضوعات.
كما انطلقت منصات ومناطق "بلاك هات" مثل: آرسنال، وديب دايف، وبلاك هات كامبس، وورش العمل التقنية، ومسابقة سايبر سييد، إلى جانب المناطق التفاعلية التي تقدم جوائز أكثر من 2,000,000 ريال للمتسابقين والزوار، حيث تحتضن عددًا من التحديات مثل تحدي: الطائرات، والمنازل الذكية، والسيارات والشاحنات، وفك الأقفال، والبنية التحتية، وأجهزة المستشفى، وأجهزة التحكم، بالإضافة إلى مسابقة "التقط العلم" الأكبر من نوعها على مستوى العالم بجوائز تصل إلى 790,000 ريال، منها 90,000 ريال مخصصة وحصرية للفرق السعودية، وكأس منصة مكافآت الثغرات للمحترفين والناشئين بجوائز تصل إلى 300,000 ريال.
ويشارك في هذه النسخة خمسة أجنحة دولية وهي: الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وباكستان، والهند، ومصر، بالإضافة إلى تواجد نخبة من الباحثين الأمنيين على مستوى العالم. يذكر أن فعالية "بلاك هات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" تعد أحد أبرز الفعاليات العالمية في مجال الأمن السيبراني، حيث تسعى لتعزيز ريادة المملكة في هذا المجال الحيوي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في دعم التحول الرقمي وبناء بيئة رقمية

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