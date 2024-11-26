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Edge Game Assist متصفح للاعبي الفيديو

11/26/2024 2:32:31 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأت مايكروسوفت باختبار متصفح Edge) Game Assist) المخصص لمحبي ألعاب الفيديو.
وأشارت مايكروسوفت إلى أن المتصفح الجديد يأتي كمتصفح مدمج في خدمة الألعاب Game) Bar) المخصصة لأنظمة (Windows 11)، ومن خلاله سيتمكن المستخدم من الحصول على معلومات حول ألعاب الفيديو التي تهمه.
ويظهر المتصفح على شكل أداة (Widget) في واجهة العرض أثناء تشغيل لعبة الفيديو، أي أن المستخدم لن يضطر لإغلاق اللعبة أو إيقافها في حال كان يريد البحث عن موضوع معين عبر الإنترنت.
ويتوفر بشكل تجريبي حاليًا، ولتجربته يجب تثبيت الإصدار الاختباري رقم 132 من متصفح (Edge) في حاسب يعمل بنظام (Windows 11)، ومن ثم التوجه إلى خيار ((الإعدادات)) في (Edge)، ومن ثم العثور على (Edge Game Assist) وتفعيله.

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