Edge Game Assist متصفح للاعبي الفيديو

(MENAFN
- Al Watan)
بدأت مايكروسوفت باختبار متصفح Edge) Game Assist) المخصص لمحبي ألعاب الفيديو.
وأشارت مايكروسوفت إلى أن المتصفح الجديد يأتي كمتصفح مدمج في خدمة الألعاب Game) Bar) المخصصة لأنظمة (Windows 11)، ومن خلاله سيتمكن المستخدم من الحصول على معلومات حول ألعاب الفيديو التي تهمه.
ويظهر المتصفح على شكل أداة (Widget) في واجهة العرض أثناء تشغيل لعبة الفيديو، أي أن المستخدم لن يضطر لإغلاق اللعبة أو إيقافها في حال كان يريد البحث عن موضوع معين عبر الإنترنت.
ويتوفر بشكل تجريبي حاليًا، ولتجربته يجب تثبيت الإصدار الاختباري رقم 132 من متصفح (Edge) في حاسب يعمل بنظام (Windows 11)، ومن ثم التوجه إلى خيار ((الإعدادات)) في (Edge)، ومن ثم العثور على (Edge Game Assist) وتفعيله.
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