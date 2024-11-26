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منقوع الكركم يخفض الكوليسترول

11/26/2024 2:32:30 PM
(MENAFN- Al Watan) تحدث الدكتور إريك بيرغ، المتخصص في الصيام المتقطع، عن فوائد مشروب طبيعي قد يساعد في خفض الكوليسترول ويعد بديلاً محتملاً لأدوية الستاتينات. في مقطع فيديو على ((يوتيوب))، أوضح كيفية تحضير منقوع الكركم، الذي يُعتبر ((إكسيرًا ذهبيًا)).
ينصح بيرغ بتناول منقوع الكركم في الماء صباحًا أو قبل النوم، ويفضل تناوله قبل الساعة 9 مساءً. لتحضيره، يُضاف نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم إلى كوب من الماء الدافئ، مع قليل من الفلفل الأسود لزيادة امتصاص الكركمين.
الكركم، وبالتحديد ((الكركمين))، يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات، ويقلل من مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية. أظهرت الدراسات أن الكركم يمكن أن يخفف الألم من التهاب المفاصل ويعمل كمضاد طبيعي للاكتئاب.
رغم فوائده، ينبه بيرغ إلى ضرورة استهلاكه باعتدال، مع الجرعة اليومية المثلى في حدود 8 غرامات. كما يحذر من تفاعلات محتملة مع بعض الأدوية ويشدد على أهمية استشارة الطبيب قبل دمجه في النظام الغذائي.

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