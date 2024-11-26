منقوع الكركم يخفض الكوليسترول

(MENAFN
- Al Watan)
تحدث الدكتور إريك بيرغ، المتخصص في الصيام المتقطع، عن فوائد مشروب طبيعي قد يساعد في خفض الكوليسترول ويعد بديلاً محتملاً لأدوية الستاتينات. في مقطع فيديو على ((يوتيوب))، أوضح كيفية تحضير منقوع الكركم، الذي يُعتبر ((إكسيرًا ذهبيًا)).
ينصح بيرغ بتناول منقوع الكركم في الماء صباحًا أو قبل النوم، ويفضل تناوله قبل الساعة 9 مساءً. لتحضيره، يُضاف نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم إلى كوب من الماء الدافئ، مع قليل من الفلفل الأسود لزيادة امتصاص الكركمين.
الكركم، وبالتحديد ((الكركمين))، يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات، ويقلل من مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية. أظهرت الدراسات أن الكركم يمكن أن يخفف الألم من التهاب المفاصل ويعمل كمضاد طبيعي للاكتئاب.
رغم فوائده، ينبه بيرغ إلى ضرورة استهلاكه باعتدال، مع الجرعة اليومية المثلى في حدود 8 غرامات. كما يحذر من تفاعلات محتملة مع بعض الأدوية ويشدد على أهمية استشارة الطبيب قبل دمجه في النظام الغذائي.
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