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علاج جيني لفقر الدم الأسود

11/26/2024 2:32:30 PM
(MENAFN- Al Watan) تمكن فريق من الباحثين في كلية الطب بجامعة هارفارد من تطوير علاج جيني عالمي لفقر الدم ((دايموند بلاكفان)) (DBA)، المعروف أيضًا بـ((فقر الدم الأسود الماسي)). ويُعتبر هذا الاضطراب نادرًا، ويؤدي إلى عجز نخاع العظم عن إنتاج خلايا الدم الحمراء الناضجة.
وأعلن الباحثون أن العلاج الجيني التجريبي جاهز للاختبار في التجارب السريرية، حيث يستهدف عشرات الطفرات الجينية باستخدام ناقل واحد فقط. وأوضح الدكتور فيجاي سانكاران، المعد الرئيسي للدراسة، أن هذا الابتكار قد يفتح آفاقًا جديدة للمرضى الذين يعانون خيارات علاجية محدودة.
تعمل الطريقة الجديدة على تعزيز إنتاج البروتين GATA1، وهو ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء. واستخدم الفريق فيروسًا غير معدٍ لنقل الجين إلى الخلايا الجذعية، وتمكنوا من التحكم في التعبير عنه بشكل فعال.
وتتوقع الدراسة أن يُحدث هذا العلاج ثورة في معالجة DBA، ويكون نقطة انطلاق لعلاجات جينية جديدة لأمراض دم نادرة أخرى. ونُشرت النتائج في مجلة Cell Stem Cell.

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