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السعودية تتصدر العالم بأكبر تجمع غذائي من نوعه في موسوعة غينيس - جريدة الوطن السعودية

11/26/2024 2:32:10 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدرت المملكة العربية السعودية، العالم بأكبر تجمع غذائي من نوعه في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وهو التجمع الغذائي بجدة الذي تجاوزت مساحته الإجمالية 11 مليون متر مربع.
وأعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" أن التجمع الغذائي بجدة يستهدف استقطاب استثمارات محلية وأجنبية تصل إلى 20 مليار ريال وإضافة 43 ألف فرصة وظيفية في 10 أنشطة صناعية بحلول عام 2035. وبينت "مدن" أن المستهدفات المستقبلية في غضون السنوات العشر المقبلة تشير إلى مشاركة التجمع الغذائي بجدة في دعم الصادرات الوطنية بنحو 8 مليارات ريال، وتعزيز الناتج المحلي بـ 7 مليارات ريال، وذلك من خلال الاستثمار في الممكنات النوعية والخدمات المشتركة وتوفير الفرص الاستثمارية الواعدة، مع الحفاظ على الاستدامة والابتكار في جميع مراحل الإنتاج.
وأشارت إلى أن التجمع الغذائي الجديد سيسهم في خفض التكاليف التشغيلية بنسبة تتراوح بين 5 - 12% من خلال التكامل في الخدمات وتهيئة نظام بيئي متكامل لتنمية الترابط في سلاسل الإمداد بما يعزز الأمن الغذائي الوطني ويحقق الاكتفاء الذاتي من السلع الرئيسية، ويعمل على دعم وتمكين قطاعات إستراتيجية متعددة.
يُذكر أن التجمع الغذائي الذي دُشن مؤخرًا يأتي في المدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة بجدة بصفته إحدى مبادرات الإستراتيجية الوطنية للصناعة وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، ما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كونها مركزًا لتصنيع وتصدير منتجات الغذاء على مستوى العالم.

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