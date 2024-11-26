Swisscom تستخدم حلول الأتمتة الذكية المُصممَّة بالأساس للسحابة من Netcracker كأساس للبنية الرقمية الحديثة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Netcracker اليوم أن عميلها الدائم Swisscom سوف يستفيد من حلول نظام الدعم التشغيلي (OSS) والعمليات المُصممَّة بالأساس للسحابة من Netcracker لدعم استراتيجيتها المتمثلة في اعتماد البنية الرقمية المفتوحة من TM Forum لإضفاء حالة من التحرُّر على المجالات الهيكلية وتحقيق استقلالها الذاتي.

سيُمكِّن استخدام Swisscom لمجموعة نظام الدعم التشغيلي (OSS) الرقمي من Netcracker المُشغِّل من الاستجابة بسرعة للمتطلبات التقنية والسوقية المستقبلية عبر الأعمال من خلال نظام منفصل يزيد من مستويات الكفاءة ويذلل العقبات. ويشتمل ذلك على الإطلاق السريع لمنصَّة شبكة الوصول السلكية الجديدة لشركة Swisscom واستخدام تنظيم الخدمة عبر المجالات من Netcracker لتوفير خدمات الاتصال. سيوفر مخزون الموارد الفعَّال معلومات في الوقت الفعلي حول الشبكة لتسهيل التخطيط للخدمات الجديدة بشكل كبير.

صرَّح Markus Reber، رئيس قسم الشبكات في Swisscom قائلاً: "بعد قضاء العديد من السنوات في التعاون الناجح مع شركة Netcracker في مجال نظام الدعم التشغيلي (OSS)، تنتابنا حالة من الحماس الشديد للتخطيط لمتطلبات تحويل الشبكة الإضافية". "ستساعدنا خبرة Netcracker وتلاحم جهودنا في تطوير منصَّة قوية لخطوط أعمالنا في رسم خطواتنا التالية نحو بنية رقمية عصرية."

وأفاد Felix Jaeger، الرئيس المشارك لتطوير البرمجيات في Swisscom: "يقرَّبنا نشر المجموعات الوظيفية لإدارة المجال التشغيلي المستقل المستندة إلى السحابة من تحقيق بنية تكنولوجيا المعلومات البسيطة والمعيارية بالكامل". "وبتعزيز التعاون الوثيق واعتماد نهج مرن، سنعمل على الارتقاء بتجربة العملاء وتحسين الكفاءة التشغيلية من خلال إنشاء حلول تكنولوجيا المعلومات الأكثر بساطة."

ومن جانبه صرَّح Benedetto Spaziani، المدير العام لشركة Netcracker قائلاً: "نُقدِّر بشكل كبير شراكتنا مع Swisscom، بما في ذلك مساعدتها على الارتقاء في تحوُّل تكنولوجيا المعلومات الخاص بها". "تغمرنا سعادة بالغة بالعمل بشكلٍ وثيق مع Swisscom لمواصلة النجاح الذي حققناه بالفعل ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات."

نبذة عن Netcracker Technology

Netcracker Technology هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة NEC Corporation، ولديها الخبرة والثقافة والموارد لمساعدة مُقدِّمي الخدمات في جميع أنحاء العالم على تحويل أعمالهم لتزدهر في اقتصادٍ رقمي. مكَّنت حلولنا المبتكرة وخدماتنا القيَّمة وسجلنا المتواصل الحافل في التسليم عملائنا من النمو والنجاح لأكثر من ثلاثة عقود. وبفضل توفُّر أحدث التطورات التكنولوجية في المجالات الرئيسية بما في ذلك تحقيق الدخل من تقنية الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والأتمتة والصناعات الرأسية، فإننا نساعد موفِّري الخدمات على تحقيق أهداف تحوُّلهم ودفع الاتصالات إلى تطور التكنولوجيا داخل مؤسساتهم وتحقيق نمو الأعمال والربحية. لمعرفة المزيد، تفضَّل بزيارة .

نبذة عن Swisscom

تُعدُّ Swisscom الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سويسرا، وهي المنافس الأقوى في إيطاليا مع Fastweb. تقدِّم الشركة خدمات الهاتف المحمول والإنترنت والتلفزيون، بالإضافة إلى خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة للعملاء من الأفراد والشركات. Swisscom هي شركة الاتصالات الأكثر استدامة في العالم وتستحوذ عليها سويسرا بنسبة 51%. تعرَّف على المزيد من المعلومات على: .

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