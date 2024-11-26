Swisscom تستخدم حلول الأتمتة الذكية المُصممَّة بالأساس للسحابة من Netcracker كأساس للبنية الرقمية الحديثة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Netcracker technology
اليوم أن عميلها الدائم Swisscom سوف يستفيد من حلول نظام الدعم التشغيلي (OSS) والعمليات المُصممَّة بالأساس للسحابة من Netcracker لدعم استراتيجيتها المتمثلة في اعتماد البنية الرقمية المفتوحة من TM Forum لإضفاء حالة من التحرُّر على المجالات الهيكلية وتحقيق استقلالها الذاتي.
سيُمكِّن استخدام Swisscom لمجموعة نظام الدعم التشغيلي (OSS) الرقمي من Netcracker المُشغِّل من الاستجابة بسرعة للمتطلبات التقنية والسوقية المستقبلية عبر الأعمال من خلال نظام منفصل يزيد من مستويات الكفاءة ويذلل العقبات. ويشتمل ذلك على الإطلاق السريع لمنصَّة شبكة الوصول السلكية الجديدة لشركة Swisscom واستخدام تنظيم الخدمة عبر المجالات من Netcracker لتوفير خدمات الاتصال. سيوفر مخزون الموارد الفعَّال معلومات في الوقت الفعلي حول الشبكة لتسهيل التخطيط للخدمات الجديدة بشكل كبير.
صرَّح Markus Reber، رئيس قسم الشبكات في Swisscom قائلاً: "بعد قضاء العديد من السنوات في التعاون الناجح مع شركة Netcracker في مجال نظام الدعم التشغيلي (OSS)، تنتابنا حالة من الحماس الشديد للتخطيط لمتطلبات تحويل الشبكة الإضافية". "ستساعدنا خبرة Netcracker وتلاحم جهودنا في تطوير منصَّة قوية لخطوط أعمالنا في رسم خطواتنا التالية نحو بنية رقمية عصرية."
وأفاد Felix Jaeger، الرئيس المشارك لتطوير البرمجيات في Swisscom: "يقرَّبنا نشر المجموعات الوظيفية لإدارة المجال التشغيلي المستقل المستندة إلى السحابة من تحقيق بنية تكنولوجيا المعلومات البسيطة والمعيارية بالكامل". "وبتعزيز التعاون الوثيق واعتماد نهج مرن، سنعمل على الارتقاء بتجربة العملاء وتحسين الكفاءة التشغيلية من خلال إنشاء حلول تكنولوجيا المعلومات الأكثر بساطة."
ومن جانبه صرَّح Benedetto Spaziani، المدير العام لشركة Netcracker قائلاً: "نُقدِّر بشكل كبير شراكتنا مع Swisscom، بما في ذلك مساعدتها على الارتقاء في تحوُّل تكنولوجيا المعلومات الخاص بها". "تغمرنا سعادة بالغة بالعمل بشكلٍ وثيق مع Swisscom لمواصلة النجاح الذي حققناه بالفعل ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات."
نبذة عن Netcracker Technology
Netcracker Technology هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة NEC Corporation، ولديها الخبرة والثقافة والموارد لمساعدة مُقدِّمي الخدمات في جميع أنحاء العالم على تحويل أعمالهم لتزدهر في اقتصادٍ رقمي. مكَّنت حلولنا المبتكرة وخدماتنا القيَّمة وسجلنا المتواصل الحافل في التسليم عملائنا من النمو والنجاح لأكثر من ثلاثة عقود. وبفضل توفُّر أحدث التطورات التكنولوجية في المجالات الرئيسية بما في ذلك تحقيق الدخل من تقنية الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والأتمتة والصناعات الرأسية، فإننا نساعد موفِّري الخدمات على تحقيق أهداف تحوُّلهم ودفع الاتصالات إلى تطور التكنولوجيا داخل مؤسساتهم وتحقيق نمو الأعمال والربحية. لمعرفة المزيد، تفضَّل بزيارة .
نبذة عن Swisscom
تُعدُّ Swisscom الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سويسرا، وهي المنافس الأقوى في إيطاليا مع Fastweb. تقدِّم الشركة خدمات الهاتف المحمول والإنترنت والتلفزيون، بالإضافة إلى خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة للعملاء من الأفراد والشركات. Swisscom هي شركة الاتصالات الأكثر استدامة في العالم وتستحوذ عليها سويسرا بنسبة 51%. تعرَّف على المزيد من المعلومات على: .
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