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4 فرق طوارئ إسعافية

11/26/2024 2:29:46 PM
(MENAFN- Al Watan) تتضافر جهود 4 فرق أرضية وجوية بمركز هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الدرب شمال منطقة جازان مع الطاقم الإسعافي والسائقين على مدار الساعة؛ لتقديم الخدمات الإسعافية للمرضى والمصابين في الحوادث، وغيرها من الأمور، خاصة مع ما تشهده المحافظة هذه الأيام من توافد وكثافة للزوار والمتنزهين بموسم الشتاء.
وقال مدير مركز الدرب، ماجد السبعان، إن العمل لأفراد الهلال الأحمر في أرض الميدان، وبشكل يومي يعد واجبًا وطنيًا لتقديم الخدمات الإسعافية للمرضى والمصابين، سواء كان في الحوادث أو في الحالات المرضية الأخرى، وكيفية التعامل معها والسرعة في إنقاذ المرضى والمصابين، وتقديم الإسعافات الأولية الضرورية قبل وأثناء نقلهم إلى المستشفى.
وأكد السبعان استقبال البلاغات عبر تطبيق ((أسعفني)) لاستقبال بلاغات طلب الخدمة الإسعافية في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية في جميع مناطق المملكة، ومنها منطقة جازان.
ويتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهاتف الجوال واستدعاء فرقة إسعافية، وطلب المساعدة من خلال إرسال نداء استغاثة، ومعرفة حالة البلاغ وتتبع مساره، كما يتيح للفرق الإسعافية الاستدلال على موقع المبلغ، كما يوفر أيضا معرفة المنشآت الصحية القريبة من المستخدم، وأرقام الطوارئ للجهات الإغاثية الأخرى، وإمكانية إنشاء معلومات عن التاريخ الطبي.
ويدعم التطبيق أيضا المستخدمين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصّة من الصم والبكم لتقديم البلاغات من خلال إرسال رسالة استغاثة أو طلب الخدمة الإسعافية دون الحاجة إلى إجراء أي مكالمة مع غرفة العمليات.

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