4 فرق طوارئ إسعافية

(MENAFN
- Al Watan)
تتضافر جهود 4 فرق أرضية وجوية بمركز هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الدرب شمال منطقة جازان مع الطاقم الإسعافي والسائقين على مدار الساعة؛ لتقديم الخدمات الإسعافية للمرضى والمصابين في الحوادث، وغيرها من الأمور، خاصة مع ما تشهده المحافظة هذه الأيام من توافد وكثافة للزوار والمتنزهين بموسم الشتاء.
وقال مدير مركز الدرب، ماجد السبعان، إن العمل لأفراد الهلال الأحمر في أرض الميدان، وبشكل يومي يعد واجبًا وطنيًا لتقديم الخدمات الإسعافية للمرضى والمصابين، سواء كان في الحوادث أو في الحالات المرضية الأخرى، وكيفية التعامل معها والسرعة في إنقاذ المرضى والمصابين، وتقديم الإسعافات الأولية الضرورية قبل وأثناء نقلهم إلى المستشفى.
وأكد السبعان استقبال البلاغات عبر تطبيق ((أسعفني)) لاستقبال بلاغات طلب الخدمة الإسعافية في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية في جميع مناطق المملكة، ومنها منطقة جازان.
ويتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهاتف الجوال واستدعاء فرقة إسعافية، وطلب المساعدة من خلال إرسال نداء استغاثة، ومعرفة حالة البلاغ وتتبع مساره، كما يتيح للفرق الإسعافية الاستدلال على موقع المبلغ، كما يوفر أيضا معرفة المنشآت الصحية القريبة من المستخدم، وأرقام الطوارئ للجهات الإغاثية الأخرى، وإمكانية إنشاء معلومات عن التاريخ الطبي.
ويدعم التطبيق أيضا المستخدمين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصّة من الصم والبكم لتقديم البلاغات من خلال إرسال رسالة استغاثة أو طلب الخدمة الإسعافية دون الحاجة إلى إجراء أي مكالمة مع غرفة العمليات.
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