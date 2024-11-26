مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا

(MENAFN
- Al Watan)
رأَس محافظ صبيا سلطان بن عجمي بن منير، أمس، اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام 1446، لتنمية وتطوير محافظة صبيا والمراكز التابعة لها، الذي عقد في قاعة الاجتماعات بالمحافظة، بحضور وكيل المحافظة ورؤساء المراكز ومديري الجهات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي.
واستهل المحافظ الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحضور، وأشار إلى ما تم استعراضه ورفعه من موضوعات تهم المواطنين في المحافظة.
وناقش المجلس الموضوعات المتعلقة بحاجة المحافظة والمراكز التابعة لها من الخدمات والمشروعات التنموية المستقبلية. كما ناقش عددا من الموضوعات، أبرزها مشروعات وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، ومنها مشروعات شبكات الصرف الصحي للأحياء السكنية والقرى بالمحافظة التي تحت التنفيذ، بالإضافة لبحث ما يعترض هذه المشروعات من معوقات وسبل معالجتها.
وناقش المجلس أيضا مواقع الأودية التي تشكل خطرا على الأهالي، وتسببت في عرقلة المواطنين عند هطول الأمطار، وتحتاج إلى إنشاء جسور وعبارات، لدرء أخطار السيول عن تلك الأودية. واعتمد المجلس التوصيات اللازمة تمهيدًا لرفعها إلى مجلس المنطقة للتوجيه.
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