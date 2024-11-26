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مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا

11/26/2024 2:29:46 PM
(MENAFN- Al Watan) رأَس محافظ صبيا سلطان بن عجمي بن منير، أمس، اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام 1446، لتنمية وتطوير محافظة صبيا والمراكز التابعة لها، الذي عقد في قاعة الاجتماعات بالمحافظة، بحضور وكيل المحافظة ورؤساء المراكز ومديري الجهات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي.
واستهل المحافظ الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحضور، وأشار إلى ما تم استعراضه ورفعه من موضوعات تهم المواطنين في المحافظة.
وناقش المجلس الموضوعات المتعلقة بحاجة المحافظة والمراكز التابعة لها من الخدمات والمشروعات التنموية المستقبلية. كما ناقش عددا من الموضوعات، أبرزها مشروعات وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، ومنها مشروعات شبكات الصرف الصحي للأحياء السكنية والقرى بالمحافظة التي تحت التنفيذ، بالإضافة لبحث ما يعترض هذه المشروعات من معوقات وسبل معالجتها.
وناقش المجلس أيضا مواقع الأودية التي تشكل خطرا على الأهالي، وتسببت في عرقلة المواطنين عند هطول الأمطار، وتحتاج إلى إنشاء جسور وعبارات، لدرء أخطار السيول عن تلك الأودية. واعتمد المجلس التوصيات اللازمة تمهيدًا لرفعها إلى مجلس المنطقة للتوجيه.

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