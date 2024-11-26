ملكة جمال الكون تتعرض للانتقادات

(MENAFN
- Al Watan)
تعرضت ملكة جمال الكون المتوجة أخيرا فيكتوريا كير تايلفي للانتقادات بعد نشرها مقطع فيديو على منصة ((تيك توك)) وهي تتظاهر بغناء كلمات أغنية Empire State of Mind الشهيرة لـ((جي-زي)).
وخلال الفيديو، الذي استمر نحو 20 ثانية تقريبا، وتم تصويره على قمة مبنى إمباير ستيت، حركت تايلفي شفتيها بشكل يظهر وكأنها تغني جزءا من الأغنية الذي يحتوي على الكلمة العنصرية ((نيغا)) (Nigger)، وهي كلمة تاريخية تُستخدم للإشارة بشكل مهين إلى الأشخاص من أصول إفريقية.
وتسبب مقطع الفيديو في ردود فعل غاضبة على الإنترنت، حيث اعتبر البعض تصرفها غير لائق، وأثار جدلا حول ما إذا كانت تعمدت استخدام هذه الكلمة العنصرية أم كانت مجرد محاكاة للأغنية.
وعلق أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي قائلا: ((لا أصدق أنني أشهد هذا في الوقت الفعلي)).
وكتب أحد المستخدمين عبر منصة ((إكس)): ((تغني امرأة بيضاء أغنية لرجل أسود، فتُتهم بالعنصرية من قِبل الحشود المتعصبة. ليس لديها ما تعتذر عنه)).
وفازت ثيلفيغ (21 عاما) بنهائيات ملكة جمال الكون الثالثة والسبعين في وقت سابق من هذا الشهر في مكسيكو سيتي، بعد التنافس مع أكثر من 120 متسابقة أخرى، وهي أول امرأة دنماركية تفوز باللقب على الإطلاق.
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