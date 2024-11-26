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ملكة جمال الكون تتعرض للانتقادات

11/26/2024 2:29:46 PM
(MENAFN- Al Watan) تعرضت ملكة جمال الكون المتوجة أخيرا فيكتوريا كير تايلفي للانتقادات بعد نشرها مقطع فيديو على منصة ((تيك توك)) وهي تتظاهر بغناء كلمات أغنية Empire State of Mind الشهيرة لـ((جي-زي)).
وخلال الفيديو، الذي استمر نحو 20 ثانية تقريبا، وتم تصويره على قمة مبنى إمباير ستيت، حركت تايلفي شفتيها بشكل يظهر وكأنها تغني جزءا من الأغنية الذي يحتوي على الكلمة العنصرية ((نيغا)) (Nigger)، وهي كلمة تاريخية تُستخدم للإشارة بشكل مهين إلى الأشخاص من أصول إفريقية.
وتسبب مقطع الفيديو في ردود فعل غاضبة على الإنترنت، حيث اعتبر البعض تصرفها غير لائق، وأثار جدلا حول ما إذا كانت تعمدت استخدام هذه الكلمة العنصرية أم كانت مجرد محاكاة للأغنية.
وعلق أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي قائلا: ((لا أصدق أنني أشهد هذا في الوقت الفعلي)).
وكتب أحد المستخدمين عبر منصة ((إكس)): ((تغني امرأة بيضاء أغنية لرجل أسود، فتُتهم بالعنصرية من قِبل الحشود المتعصبة. ليس لديها ما تعتذر عنه)).
وفازت ثيلفيغ (21 عاما) بنهائيات ملكة جمال الكون الثالثة والسبعين في وقت سابق من هذا الشهر في مكسيكو سيتي، بعد التنافس مع أكثر من 120 متسابقة أخرى، وهي أول امرأة دنماركية تفوز باللقب على الإطلاق.

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