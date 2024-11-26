+ Saudi Radio منصة استماع عالية الجودة

(MENAFN
- Al Watan)
أوضح مساعد نائب الرئيس لشؤون الإذاعة بهيئة الإذاعة والتلفزيون فيصل العيافي، في حديثه عبر برنامج صباح السعودية على قناة السعودية، أن تطبيق ((Saudi Radio+)) يجمع مختلف الإذاعات والبودكاست التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون (SBA) في منصة واحدة، مقدمًا تجربة استماع متكاملة وعالية الجودة متاحة للمستمعين في أي وقت.
حيث أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية عن إطلاق تطبيق ((Saudi Radio+))، في 24 نوفمبر، والذي يعد خطوة مهمة نحو تعزيز التواجد الرقمي لها، ومما يساعد في رفع مستوى الوعي بالمحتوى الإعلامي السعودي.
وأشار العيافي إلى أن التطبيق يضم إذاعات متنوعة تصل إلى 7 إذاعات تشمل ((إذاعة القرآن الكريم))، و((إذاعة الرياض))، و((إذاعة جدة))، و((إذاعة الإخبارية))، و((إذاعة خزامى))، مما يسهم في توفير محتوى إعلامي يناسب احتياجات مختلف فئات المجتمع، تماشيًا مع التحول الرقمي الكبير الذي تشهده المملكة.
وأضاف أن تطبيق ((Saudi Radio))+ يقدم عدة خدمات تبدأ بالبث المباشر وتمتد إلى إمكانية مشاهدة الحلقات السابقة، إضافة إلى إتاحة التفاعل المباشر مع الأستديو من خلال الرسائل، مما يعزز تجربة المستمعين ويجعل التطبيق قادرًا على مواكبة تطلعاتهم.
وذكر مساعد نائب الرئيس لشؤون الإذاعة بهيئة الإذاعة والتلفزيون أن التطبيق متوفر على أنظمة iOS وAndroid، ويقدم مجموعة واسعة من الإذاعات التي تناسب جميع الأذواق والفئات العمرية، حيث يوفر إذاعات دينية وإخبارية وشبابية.
وأعرب العيافي عن تقدير الهيئة لوفاء المستمعين واهتمامهم بالإذاعات السعودية، موضحًا حرصهم على سماع ملحوظات الجمهور واقتراحاتهم لتحسين التجربة الإعلامية المستمرة.
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