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+ Saudi Radio منصة استماع عالية الجودة

11/26/2024 2:29:46 PM
(MENAFN- Al Watan) أوضح مساعد نائب الرئيس لشؤون الإذاعة بهيئة الإذاعة والتلفزيون فيصل العيافي، في حديثه عبر برنامج صباح السعودية على قناة السعودية، أن تطبيق ((Saudi Radio+)) يجمع مختلف الإذاعات والبودكاست التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون (SBA) في منصة واحدة، مقدمًا تجربة استماع متكاملة وعالية الجودة متاحة للمستمعين في أي وقت.
حيث أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية عن إطلاق تطبيق ((Saudi Radio+))، في 24 نوفمبر، والذي يعد خطوة مهمة نحو تعزيز التواجد الرقمي لها، ومما يساعد في رفع مستوى الوعي بالمحتوى الإعلامي السعودي.
وأشار العيافي إلى أن التطبيق يضم إذاعات متنوعة تصل إلى 7 إذاعات تشمل ((إذاعة القرآن الكريم))، و((إذاعة الرياض))، و((إذاعة جدة))، و((إذاعة الإخبارية))، و((إذاعة خزامى))، مما يسهم في توفير محتوى إعلامي يناسب احتياجات مختلف فئات المجتمع، تماشيًا مع التحول الرقمي الكبير الذي تشهده المملكة.
وأضاف أن تطبيق ((Saudi Radio))+ يقدم عدة خدمات تبدأ بالبث المباشر وتمتد إلى إمكانية مشاهدة الحلقات السابقة، إضافة إلى إتاحة التفاعل المباشر مع الأستديو من خلال الرسائل، مما يعزز تجربة المستمعين ويجعل التطبيق قادرًا على مواكبة تطلعاتهم.
وذكر مساعد نائب الرئيس لشؤون الإذاعة بهيئة الإذاعة والتلفزيون أن التطبيق متوفر على أنظمة iOS وAndroid، ويقدم مجموعة واسعة من الإذاعات التي تناسب جميع الأذواق والفئات العمرية، حيث يوفر إذاعات دينية وإخبارية وشبابية.
وأعرب العيافي عن تقدير الهيئة لوفاء المستمعين واهتمامهم بالإذاعات السعودية، موضحًا حرصهم على سماع ملحوظات الجمهور واقتراحاتهم لتحسين التجربة الإعلامية المستمرة.

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