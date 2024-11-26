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الدماغ السحلي يتيح قراءة أفكار الآخرين

11/26/2024 2:29:45 PM
(MENAFN- Al Watan) أظهرت دراسة جديدة أن الدماغ البشري يمتلك القدرة على قراءة أفكار الآخرين وفهم مشاعرهم بفضل ما يُعرف بـ((دماغ السحلية)).
أجرى باحثون من جامعة نورث وسترن، وجامعة مينيسوتا دراسة مبتكرة استخدمت تقنيات تصوير دماغي متطورة لتحديد كيفية ارتباط مناطق الدماغ المسؤولة عن التفكير الاجتماعي بمعالجة المشاعر.
تفاصيل الدراسة
كشفت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Science) Advances)، عن شبكة معقدة تربط بين الذكاء الاجتماعي ومراكز المعالجة العاطفية في الدماغ. تتضمن هذه الشبكة مناطق معينة داخل اللوزة الدماغية (Amygdala)، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في معالجة المشاعر، مما يساعدنا على فهم مشاعر وأفكار الآخرين في مواقف اجتماعية مختلفة.
نتائج مهمة
أوضح الباحثون أن الأجزاء المسؤولة عن فهم الحالة الذهنية للآخرين مرتبطة مباشرة بمناطق محددة في اللوزة الدماغية، مثل المجمع القاعدي (Basolateral Complex)، والنواة المتوسطة (Medial Nucleus)، هذه المناطق تلعب دورًا في معالجة المعلومات العاطفية والسلوكيات الاجتماعية، على سبيل المثال، عندما نحاول معرفة ما إذا كان صديقنا سعيدًا حقًا بعمله الجديد أم لا، فإننا نستخدم هذه الشبكة المعقدة.
تطبيقات عملية
أكد الباحثون أن النتائج الجديدة تفتح آفاقًا لعلاج حالات مثل القلق والاكتئاب، والتي غالبًا ما تتعلق بنشاط زائد في اللوزة الدماغية، قد تتيح هذه الاكتشافات تطوير علاجات تستهدف مناطق أقرب إلى سطح الجمجمة بدلاً من الحاجة إلى إجراءات جراحية معقدة.
منهجية البحث
تضمن البحث تصوير الدماغ باستخدام تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي بدقة عالية، حيث خضع ستة مشاركين لجلسات مسح متعددة، على الرغم من أن عدد المشاركين كان صغيرًا، إلا أن البيانات التي تم جمعها كانت شاملة ودقيقة، مما سمح للباحثين بتحليل الروابط العصبية بشكل متفصيل.
نتيجة تطور
تشير هذه الدراسة إلى أن القدرة على قراءة أفكار الآخرين ليست مجرد مهارة اجتماعية، بل هي نتيجة لتطور الدماغ البشري عبر الزمن، هذه الاكتشافات تعزز فهمنا لكيفية عمل الدماغ في السياقات الاجتماعية، وتفتح الأبواب أمام مزيد من الأبحاث في هذا المجال.

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