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3 عوامل تحدد سلبية تأثيرات الألوان

11/26/2024 2:29:45 PM
(MENAFN- Al Watan) حدد تشكيليون 3 عوامل وراء سلبية تأثيرات ((الألوان))، هي: الموروث الثقافي (يرتبط بمفاهيم وعادات وتقاليد الشعوب)، اقتران اللون بحدث سلبي، الحالة النفسية للمتلقي. مؤكدين أن الألوان مؤثرة في حالة الإنسان ((العاطفية)) والنفسية.
الرمادي يبعث الحزن
أبان الناقد التشكيلي أحمد العبدرب النبي أن هناك دراسات ((نفسية)) متخصصة، أكدت أن الأسود، عنصر جذب لقراءة الصحف والمجلات والكتب، فكان اللون الأسود، يأخذ النصيب الأكبر في ذلك، والدراسات الحديثة، تؤكد أهمية اللونين البرتقالي والبني في المطاعم، لأنهما يفتحان الشهية في الأكل مع الشعور بالجوع، وتحرص مصانع العصائر والألبان على اختيار الألوان لتحقق المزيد من المبيعات، لافتًا إلى أن اللون مؤثر، وأيضًا يؤثر في مظهرنا الصحي والنفسي، وهناك حالات مرضية يتغير فيها لون الجسم والوجه.
طيف التوحد
أوضحت أخصائية الصحة النفسية هند الرقيطي، أن هناك اختلافًا بين الأفراد في آرائهم عن الألوان، من حيث استقبال اللون أو النفور منه، ويكون تأثيره على النفس في الراحة والهدوء والطمأنينة، والحب، والقلق والسعادة، وبالألوان نستطيع معرفة أنماط الشخصيات، وتفسير تصرفاتها أو توقعها، ومنها نستطيع تصنيف الهوية اللونية للأشخاص، فمن خلال تصرفات بعض الشخصيات، نستطيع أن نتوقع اللون، المؤثر فيها وعليها، وفي العيادات الصحية أو النفسية، دائما تستخدم الألوان الفاتحة كالأبيض، أو البيج أو مشتقات الأزرق، لأنها تبعث على الهدوء، ولا تسبب الإزعاج للعين، ومنها يستطيع المريض التحدث بأريحيه وثبات عما يشعر به أو يفكر.
جزء من ممارسات الشفاء
أكدت الناقدة التشكيلية شذى النعمان، أن الإنسان يؤمن بقوة الألوان في العلاج وهو مستخدم منذ القدم في ذلك من خلال الأصباغ، وحديثًا بواسطة الإضاءة، وباتت الألوان وسيلة للصحة العاطفية، التي هي أساس الصحة الجسدية، وجزء من ممارسات الشفاء في الحضارات المختلفة، من خلال الضوء واللون، موضحة أن ألوان الطاقة المشعة الأصفر والأحمر والبرتقالي، تجذب النظر وإيجابية، وتعتبر الألوان الباردة الأزرق والأخضر والبنفسجي، ألوان الكآبة، وهي تعتمد على نفسية الإنسان، والأزرق في الحضارة الغربية يعبر عن الاكتئاب، أما في الحضارة العربية هي ألوان مفضلة تدل على الرخاء والرفاهية.
- الشخصية الهادئة، تميل للأزرق، والألوان الرملية، وقد تتأثر من الأخضر أو الأحمر الداكن.
- الشخصيات الانفعالية تتأثر من الأحمر والأصفر، كذلك الأمر مع بعض الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد.

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