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وزير المالية: 55 مليارا لمعالجة العشوائيات والتضخم تحت السيطرة

11/26/2024 2:29:45 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن المملكة تسعى للحفاظ على استدامة اقتصادها الوطني مع ضمان عدم تأثير ذلك على رفاهية المواطنين، وذلك من خلال توجيه الموارد المالية بشكل فعال.
سياسات مالية
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش إعلان ميزانية المملكة لعام 2025.
وأوضح الجدعان أن الحكومة تتبنى سياسات مالية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق على المشاريع الاقتصادية الكبرى ودعم القطاعات الحيوية، مثل التعليم والصحة، مع الحفاظ على استدامة الدين العام. وأضاف أن الحكومة تسعى لتوجيه الإنفاق نحو المشاريع التي تحقق عوائد حقيقية، مشدداً على أن الزيادة في الإنفاق دون عائد ملموس يمكن أن يشكل عبئًا على الاقتصاد.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة تدرس مختلف مصادر الإيرادات، بما في ذلك إيرادات النفط، وتبحث في كيفية استغلال الاحتياطيات المالية أو اللجوء إلى الاستدانة إذا لزم الأمر. وأكد أن الاستدانة، إذا كانت موجهة بشكل صحيح إلى استثمارات تحقق عوائد أعلى من تكلفة الدين، فإنها تظل خيارًا مستدامًا.
معالجة العشوائيات
كما تطرق الوزير إلى خطط الحكومة لتحسين الوضع العمراني، وخاصة من خلال معالجة العشوائيات. وأشار إلى تخصيص ميزانيات ضخمة لتعويض المواطنين المتضررين من الإزالات، حيث تم تخصيص 55 مليار ريال لهذا الغرض في عام 2024.
الشفافية المالية
وفيما يتعلق بالشفافية المالية، أكد الجدعان أن طرح الحكومة أسهمها في السوق المالية كان خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشفافية وزيادة استقلالية الأصول الحكومية، مشيراً إلى أن شركة أرامكو تسهم بشكل دوري في دعم الخزينة العامة من خلال توزيع جزء من أرباحها.
الدعم الاجتماعي
وتطرق الجدعان أيضًا إلى موضوع الدعم الاجتماعي، موضحًا أن الحكومة مستمرة في تقديم الدعم المباشر للمواطنين في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، مع التركيز على تحسين آليات دعم المعاقين والطلاب.
وأوضح أن المشاريع الحكومية الكبرى، مثل مشاريع البحر الأحمر ونيوم، تمول من خلال صناديق استثمارية مستقلة وليس من الميزانية العامة للدولة، مما يضمن إدارة مرنة وفعالة لهذه المشاريع.
التحكم في التضخم
وفيما يخص التضخم، أشار وزير المالية إلى قدرة المملكة على التحكم في مستويات التضخم، بفضل استراتيجياتها الاقتصادية المدروسة، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكد الجدعان أن الحكومة من خلال هذه الميزانية وما سبقها من ميزانيات مستمرة في الاهتمام بالمواطن واحتياجاته الأساسية، إذ يستمر الإنفاق على قطاعات التعليم، والصحة والخدمات الاجتماعية، وتتواصل جهود تعزيزجودة الخدمات والمرافق الحكومية وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، مما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة فيها، مع التركيز الدائم على تحسين منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وزيادة فعاليتها.
العجز
وأوضح أن العجز يأتي ضمن التخطيط المالي للميزانية، مضيفًا أن المملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية العام 2025م وسداد أصل الدين المستحق خلال العام 2025م وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق المالية لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل الإنفاق الموجّه على الإستراتيجيات والمشاريع الكبرى وبرامج رؤية المملكة 2030، متوقعًا أن يبلــغ رصيد الديـــن العـــام نحو 1,300 مليار ريال (ما يعادل 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي) للعام 2025م مقارنــة بـحوالي 1,199 مليار ريال في العام 2024م (ما يعادل 29.3% من الناتج المحلي الإجمالي).
وأوضح الجدعان أن ميزانية العام 2025م تهدف إلى المحافظة على المركز المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال الحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات حكومية معتبرة؛ لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ يتوقع أن استمرار الحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بنهاية العام 2025م عند المستوى نفسه للعام 2024م، إذ سيبلغ حوالي 390 مليار ريال.
تطوير سوق العمل
وأشار الجدعان إلى أن جهود الحكومة المتواصلة لتطوير سوق العمل أسهمت في تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له، إذ وصل إلى 7.1% بنهاية الربع الثاني من العام 2024م، كما بلغ معدل مشاركة المرأة في سوق العمل 35.4%، متجاوزًا بذلك مستهدف الرؤية عند 30%، وأضاف أن هذه الأرقام الإيجابية تأتي نتيجة إنجازات تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز القطاعات الواعدة وتمكين القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع التنموية ضمن رؤية المملكة 2030، وتمكين المزيد من فئات المجتمع لدخول سوق العمل من خلال أنماط العمل الجديدة.
وفي هذا الشأن أثنى الوزير على الدور المحوري للمواطن في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مؤكدًا أن السعوديين والسعوديات تبنّوا فكرة“المجتمع الحيوي” التي ترتكز عليها الرؤية وأسهموا بحماس وابتكار في تحقيق الإنجازات بمختلف المجالات.
كما أشار الجدعان إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تحسنًا على الرغم من استمرار الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة التي يمكن أن تخلق تحديات جديدة على المدى القريب، ومع ذلك حافظت المملكة على مركزها المالي القوي، واستمرت في تنفيذ مشاريعها وخططها التنموية، ولم تتأثر بشكل كبير؛ نظرًا للسياسات المالية الفعّالة التي وضعتها الحكومة لتضمن جاهزيتها لجميع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.

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