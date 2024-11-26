القطاع العسكري يتصدر مخصصات ميزانية السعودية 2025

(MENAFN
- Al Watan)
كشفت وزارة المالية عن مخصصات القطاعات في ميزانية السعودية 2025 بحسب القطاعات، إذ أكدت على مواصلة تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات، فيما يبلغ إجمالي النفقات المتوقعة 1.285 تريليون ريال. وتصدر القطاع العسكري مخصصات الإنفاق في ميزانية 2025 بمخصصات تقدر بنحو 272 مليار ريال.
وأفادت بأن مخصصات الإنفاق في قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية تقدر بـ260 مليار ريال في ميزانية السعودية 2025. وأشارت إلى أن مخصصات الإنفاق لقطاع التعليم
في ميزانية السعودية 2025، تقدر بـ201 مليار ريال.
وذكرت أن مخصصات الإنفاق لقطاع الأمن والمناطق الإدارية في ميزانية السعودية 2025، تقدر بـ121 مليار ريال.
ولفتت إلى أن مخصصات الإنفاق لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل تقدر بـ42 مليار ريال في ميزانية السعودية 2025.
ميزانية السعودية 2025
وأوضحت أن مخصصات الإنفاق لقطاع الخدمات البلدية في ميزانية السعودية 2025، تقدر بـ65 مليار ريال.
ونوهت بأن مخصصات الإنفاق في قطاع الموارد الاقتصادية في ميزانية السعودية 2025 يقدر بـ87 مليار ريال.
وخصصت 44 مليار ريال لقطاع الإدارة العامة في ميزانية السعودية 2025، فيما خصصت 192 مليار ريال لقطاع البنود العامة. مخصصات الإنفاق
272 مليارا القطاع العسكري
260 مليارا للصحة والتنمية الاجتماعية
201 مليار للتعليم
121 مليارا للأمن والمناطق الإدارية
42 مليارا للتجهيزات الأساسية والنقل
65 مليارا للخدمات البلدية
87 مليارا للموارد الاقتصادية
44 مليارا للإدارة العامة
192 مليارا للبنود العامة
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