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القطاع العسكري يتصدر مخصصات ميزانية السعودية 2025

11/26/2024 2:29:44 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت وزارة المالية عن مخصصات القطاعات في ميزانية السعودية 2025 بحسب القطاعات، إذ أكدت على مواصلة تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات، فيما يبلغ إجمالي النفقات المتوقعة 1.285 تريليون ريال. وتصدر القطاع العسكري مخصصات الإنفاق في ميزانية 2025 بمخصصات تقدر بنحو 272 مليار ريال.
وأفادت بأن مخصصات الإنفاق في قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية تقدر بـ260 مليار ريال في ميزانية السعودية 2025. وأشارت إلى أن مخصصات الإنفاق لقطاع التعليم في ميزانية السعودية 2025، تقدر بـ201 مليار ريال.
وذكرت أن مخصصات الإنفاق لقطاع الأمن والمناطق الإدارية في ميزانية السعودية 2025، تقدر بـ121 مليار ريال.
ولفتت إلى أن مخصصات الإنفاق لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل تقدر بـ42 مليار ريال في ميزانية السعودية 2025.
ميزانية السعودية 2025
وأوضحت أن مخصصات الإنفاق لقطاع الخدمات البلدية في ميزانية السعودية 2025، تقدر بـ65 مليار ريال.
ونوهت بأن مخصصات الإنفاق في قطاع الموارد الاقتصادية في ميزانية السعودية 2025 يقدر بـ87 مليار ريال.
وخصصت 44 مليار ريال لقطاع الإدارة العامة في ميزانية السعودية 2025، فيما خصصت 192 مليار ريال لقطاع البنود العامة.
مخصصات الإنفاق
272 مليارا القطاع العسكري
260 مليارا للصحة والتنمية الاجتماعية
201 مليار للتعليم
121 مليارا للأمن والمناطق الإدارية
42 مليارا للتجهيزات الأساسية والنقل
65 مليارا للخدمات البلدية
87 مليارا للموارد الاقتصادية
44 مليارا للإدارة العامة
192 مليارا للبنود العامة

MENAFN26112024000089011017ID1108928889

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