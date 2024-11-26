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علامة فارقة للإيرادات النفطية وغير النفطية السعودية

11/26/2024 2:29:44 PM
(MENAFN- Al Watan) شكّلت الإيرادات غير النفطية علامة فارقة مجددا في أرقام ميزانية الربع الثالث، حيث بلغت 118.3 مليار ريال، بنمو 6% على أساس سنوي. لكنها كانت أقل بنحو 16% مقارنةً بالربع الثاني من هذا العام حين سجلت أعلى مستوى منذ نهاية 2020.
محوران إستراتيجيان
تركز الحكومة على محورين إستراتيجيين، بما ينعكس بشكل أساسي على ميزانياتها للأعوام المقبلة، ربما حتى نهاية العقد مع وصول ((رؤية 2030)) إلى خواتيمها. يتمثل الأول في نمو الاقتصاد غير النفطي، وانعكاسه على الإيرادات غير النفطية، حيث أعلن وزير المالية محمد الجدعان في ((مبادرة مستقبل الاستثمار))، العام الماضي، أن بلاده لم تعد تركز على أرقام الناتج المحلي، بل على تطور القطاع غير النفطي.
أما المحور الثاني فيتمثل في الإنفاق الإستراتيجي على برامج ((رؤية 2030))، وهو ما أوضحه وزير المالية عند الإفصاح عن البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل بتأكيده أن الحكومة ستواصل الإنفاق على المشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلى زيادة الصرف على البنية التحتية والخدمات العامة.
وبلغ الإنفاق الرأسمالي في ميزانية الفصل الثالث، الصادرة أمس، 48.1 مليار ريال، بنمو 17% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
الإيرادات النفطية
اتفقت 8 دول أعضاء في ((أوبك +)) على تمديد تخفيضاتها الطوعية الإضافية حتى نهاية ديسمبر من العام الجاري، وفق بيان صادر عن التحالف النفطي اليوم الخميس.
وعلى الرغم من التطورات على هاتين الضفتين، يبقى النفط عموداً فقرياً بميزانية السعودية التي تعد أكبر بلد مُصدِّر للخام في العالم. وسجلت الإيرادات النفطية بميزانية الربع الثالث 190.8 مليار ريال، بنمو 30% على أساس سنوي. لكنها كانت أقل 10% عن الربع الثاني من 2024.
ووفق البيانات التمهيدية لميزانية السعودية، كان يُنتظر تأثر الإيرادات النفطية بفعل تراجع أسعار النفط، وتمديد كبار اللاعبين في ((أوبك +)) تخفيضاتهم الطوعية الإضافية للإنتاج، البالغة 2.2 مليون برميل يوميا، حتى نهاية ديسمبر المقبل.
الإيرادات غير النفطية
- 472 مليارا الإيرادات في 2024
- 458 مليارا إيرادات فعلية في 2023
- 14 مليار ريال الزيادة المقدرة بـ3%
- %154 ارتفاع الإيرادات من 2016 إلى 2024
- %38.4 نسبة إسهام الإيرادات غير النفطية في 2024

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