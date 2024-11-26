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اختتام فعالية بالتسامح تلتقي الشعوب في جامعة الأميرة نورة

11/26/2024 2:29:44 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت عمادة شؤون الطالبات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، فعالية "بالتسامح تلتقي الشعوب"؛ لنشر ثقافة التسامح بين الطالبات، وتعزيز قيمه، والتوعية بأهمية التسامح في تحقيق التعايش السلمي والتنوع الثقافي، بالتزامن مع اليوم الدولي للتسامح، وذلك في مركز المهارات والمحاكاة الطبي بالجامعة.
وتضمَّنت الفعالية جلسات حوارية طلابية؛ لمناقشة التسامح في الشريعة الإسلامية، بمشاركة عدد من أعضاء الهيئة التعليمية، والجهات المعنيّة بالتواصل الحضاري وتحقيق قيم التسامح والسلام، من بينها: مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري، ومشروع سلام للتواصل الحضاري. إضافة إلى تسليط الضوء على مبادرات وبرامج جامعة الأميرة نورة التي تتبنَّى قيمة التسامح، وبناء جسور التواصل والتعايش.
وشملت الفعالية عقد ورشة عمل حول مفهوم التواصل الحضاري وقِيمه، والتسامح والتنوع الثقافي، إضافة إلى معرض فني مصاحب بعنوان "هنا يُزهر التسامح"، والذي استعرض أعمالًا فنية متنوعة من لوحات، ومنحوتات، وتركيبات فنية؛ مجسدًا التسامح بطرق إبداعية.
ويأتي ذلك ضمن مساهمات عمادة شؤون الطالبات في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2025، من خلال إيجاد بيئة جامعية معززة للثقافة، وثرية بالأنشطة اللامنهجية التي تلعب دورًا فاعلًا في بناء خبرة تعليمية وحياتية للطالبات، وموائمًا لرؤية السعودية 2030 في تعزيز قيم الوسطية والتسامح.

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