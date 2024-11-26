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88 % من أشجار الزيتون بالجوف

11/26/2024 2:29:44 PM
(MENAFN- Al Watan) يشهد قطاع (زراعة الزيتون) في منطقة الجوف نموًا مطردًا عامًا بعد آخر، جعل منه قاطرة محركة للتنمية الاقتصادية والسياحية بالمنطقة، ويسهم بشكل كبير في زيادة إنتاجية القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية، بما يحقق إستراتيجية تطوير منطقة الجوف، في ظل النهضة التنموية التي تشهدها المملكة وفق أهدافها الطموحة 2030.
أجود الأنواع
تتصدر منطقة الجوف بإجمالي (282.185) طنًا سنويًا بنحو (88) % من إجمالي عدد أشجار الزيتون المزروعة في المملكة؛ لتُسهم في تلبية احتياجات المملكة بأجود أنواع المحاصيل الزراعية، ودعم الإنتاج المحلي، خصوصًا وأن المقومات الزراعية تعد من أبرز المزايا النسبية للمنطقة؛ التي تتميز بوفرة المياه وخصوبة التربة واعتدال المناخ، ويُبلغ إنتاج مزارع الزيتون بالجوف ما يُقدّر بـ 18 ألف طن من زيت الزيتون سنويًا، و150 ألف طن من زيتون المائدة، تنتجها 23 مليون شجرة زيتون تتوزع على أكثر من 16 ألف مزرعة ومشروع.
أثر إيجابي
يجسد مهرجان زيتون الجوف الدولي، على مدار 17 نسخة؛ أهمية زراعة الزيتون والقطاع الزراعي بشكل عام في منطقة الجوف، والأثر الإيجابي على المنتجين والتنمية الاقتصادية والسياحية، ومساهمته في تطوير وتمكين القطاع وفتح قنوات بيع وأسواق جديدة أمام المنتجين والمستهلكين.

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