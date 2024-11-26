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11 ورقة عمل في اليوم الثاني لمؤتمر الابتكار

11/26/2024 2:29:44 PM
(MENAFN- Al Watan) تواصلت، الثلاثاء، فعاليات النسخة الثالثة من ((مؤتمر الابتكار في استدامة المياه))، المنعقدة في مدينة جدة، حيث ناقش خبراء وباحثو المياه في جلسات يومه الثاني، أبرز التحديات المستقبلية التي تواجه الموارد المائية عالميًا، مستعرضين حلولًا تقنية مبتكرة تدعم تحقيق الاستدامة البيئية وتعزز من كفاءة استخدام المياه ومواجهة تحدياتها.
وشهدت الجلسات العلمية تقديم رؤى متقدمة حول مواضيع دمج التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في إدارة الموارد المائية، ودور التقنيات المبتكرة في تقليل الأثر البيئي لعمليات تحلية المياه كخطوة محورية نحو إدارة مستدامة وشاملة للموارد.
واستعرض وكيل الرئيس لإدارة الأبحاث والتقنيات الواعدة في الهيئة السعودية للمياه، المهندس طارق الغفاري، في كلمة افتتاحية بعنوان ((الريادة المستقبلية للمياه في المملكة))، قيمة التكامل بين احتياجات المجتمع المحلي والتقنيات الحديثة لتحقيق استدامة شاملة، مُسلطًا الضوء على رؤية المملكة الطموحة في تبني الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات المائية، واستكشاف التقنيات بطريقة جديدة وغير معتادة، وأهمية تعزيز التعاون وتحسين التواصل بما يعود بالنفع على الجميع.
وشهد اليوم الثاني للمؤتمر تقديم 11 ورقة عمل لنخبة من الباحثين والمتخصصين، ناقشت مواضيع الابتكار المستدام في إدارة المياه من خلال تطبيقات الاقتصاد الدائري، تقنيات التحلية المتقدمة، الذكاء الاصطناعي، الحلول للتحديات المائية في المناطق القاحلة، النماذج الاقتصادية المستدامة لتمويل المشروعات، والشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ لتحسين كفاءة واستدامة أنظمة المياه، وكذلك عقدت عدة ورش عمل متخصصة حول برامج المحاكاة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، واستكشاف مصادر جديدة للمياه.
وتخللت أعمال المؤتمر الدورة التدريبية التي تنظمها أكاديمية المياه بالشراكة مع جامعة أكسفورد، بإشراف نخبة من الخبراء والأكاديميين العالميين، بهدف تعزيز الابتكار وتطوير المهارات البحثية لدى المشاركين.

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