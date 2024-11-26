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الصحة الفلسطينية : الاحتلال يرتكب 7160 مجزرة بحق العائلات في غزة

11/26/2024 2:29:43 PM
(MENAFN- Al Watan) وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لنحو 7160 مجزرة بحق عائلات بأكملها منذ بدء العدوان على قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد معظم أفراد الأسر التي استهدفها القصف الإسرائيلي.
وأكدت الوزارة في تقريرها، أن 1410 أسر استشهد جميع أفرادها، وعددهم 5444 فردًا، فيما نجا فرد واحد من 3463 عائلة تعرضت للقصف، مشيرة إلى وجود أكثر من عشرة آلاف مفقود ما زالوا تحت الأنقاض، إضافة إلى اعتقال الاحتلال آلاف الفلسطينيين منذ بدء العدوان على قطاع غزة، ولم يعرف مصيرهم.

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