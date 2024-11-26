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دعوة خادم الحرمين لحضور القمة الخليجية بالكويت

11/26/2024 2:29:43 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالةً خطية، من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، تتضمن الدعوة لحضور الدورة 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمقرر عقدها في دولة الكويت الشقيقة.
تسلم الرسالة، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، خلال استقباله بالرياض اليوم، مبعوث أمير الكويت وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا.
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الوديّة ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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