دعوة خادم الحرمين لحضور القمة الخليجية بالكويت

(MENAFN
- Al Watan)
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالةً خطية، من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، تتضمن الدعوة لحضور الدورة 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمقرر عقدها في دولة الكويت الشقيقة.
تسلم الرسالة، وزير
الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، خلال استقباله بالرياض اليوم، مبعوث أمير الكويت وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا.
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الوديّة ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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