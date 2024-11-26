اكتمل العقد

(MENAFN
- Al Watan)
حجز الهلال مقعده في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، وأكمل عقد الأندية السعودية في الدور المقبل، رغم تعادله مع مضيفه السد القطري 1/ 1، في المواجهة التي جمعتهما على إستاد جاسم بن حمد، لحساب الجولة الخامسة للمجموعة الثانية ((غرب القارة))، للبطولة القارية الكبرى، ليلحق بالأهلي والنصر اللذين سبقاه في التأهل لدور الـ16، ليكون الثلاثي السعودي أول المتأهلين عن المجموعة القوية، وتبقى 5 مقاعد تتنافس عليها الأندية الـ9 الأخرى.
سجل للزعيم علي البليهي ((10))، وللسد باولو أوتافيو ((71))، ليرفع الزعيم رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني متقدما بفارق الأهداف على النصر السعودي، وبلغ السد النقطة الـ9 متراجعا للمركز الخامس.
وفي مباراة أخرى في المجموعة ذاتها كسب الوصل الإماراتي مضيفه الشرطة العراقي 3/ 1، ليتقدم للمركز الرابع برصيد 10 نقاط، وظل الشرطة على نقطتين في المركز قبل الأخير.
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