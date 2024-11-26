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اكتمل العقد

11/26/2024 2:29:43 PM
(MENAFN- Al Watan) حجز الهلال مقعده في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، وأكمل عقد الأندية السعودية في الدور المقبل، رغم تعادله مع مضيفه السد القطري 1/ 1، في المواجهة التي جمعتهما على إستاد جاسم بن حمد، لحساب الجولة الخامسة للمجموعة الثانية ((غرب القارة))، للبطولة القارية الكبرى، ليلحق بالأهلي والنصر اللذين سبقاه في التأهل لدور الـ16، ليكون الثلاثي السعودي أول المتأهلين عن المجموعة القوية، وتبقى 5 مقاعد تتنافس عليها الأندية الـ9 الأخرى.
سجل للزعيم علي البليهي ((10))، وللسد باولو أوتافيو ((71))، ليرفع الزعيم رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني متقدما بفارق الأهداف على النصر السعودي، وبلغ السد النقطة الـ9 متراجعا للمركز الخامس.
وفي مباراة أخرى في المجموعة ذاتها كسب الوصل الإماراتي مضيفه الشرطة العراقي 3/ 1، ليتقدم للمركز الرابع برصيد 10 نقاط، وظل الشرطة على نقطتين في المركز قبل الأخير.

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