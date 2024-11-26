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جويريد يمهد لمربعانية الشتاء شمال المملكة

11/26/2024 2:29:43 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت محافظة طريف صباح الثلاثاء، 5 درجات مئوية، بسبب موقعها الجغرافي في أقصى شمال المملكة، وقربها من بلاد الشام التي تتعرض لكتل هوائية خريفية باردة يمتد تأثيرها على مناطق شمال المملكة.
كتل باردة
تشهد منطقة الحدود الشمالية مع نهاية فصل الخريف وقبيل دخول فصل الشتاء انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بسبب تعرضها لكتل هوائية باردة، ومع دخول فصل الشتاء مطلع ديسمبر القادم تسمى هذه الفترة بـ((جويريد)) وتستمر أسبوعين، وتسبق دخول مربعانية الشتاء، ويتخللها انخفاض في درجات الحرارة وكتلة هوائية باردة.
وسمي ((جويريد)) بهذا الاسم بسبب برودة الكتل الهوائية التي تتسبب في تجريد الأشجار من أوراقها، وهو من التسميات التي استخدمها سكان البادية قديمًا للإشارة إلى الطقس البارد وفرضتها طبيعة الحياة في البادية على سكانها في ذلك الوقت، وعكست فهم أهل الجزيرة العربية العميق لتقلبات الطقس، ثم تلي ((جويريد)) فترة ((المربعانية)) التي تستمر 40 يومًا، وتتميز ببرودة شديدة وتكون الصقيع، وتساقط الثلوج في بعض الأحيان.
جريان السيول
وهطلت الثلاثاء، أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في الرؤية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها. كما شهدت أجزاء من مناطق جازان، عسير، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة أدت إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، في حين تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وواصلت درجات الحرارة انخفاضها الملموس على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل.

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