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6 أوعية للتطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية

11/26/2024 2:29:43 PM
(MENAFN- Al Watan) حدد المعهد الوطني للتطوير المهني والتعليمي 6 أوعية وأنشطة في التطوير المهني، وأوضح أن الحد الأدنى من النقاط المخصصة للتطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية في المملكة لمن يشغل رتبة معلم، أو معلم ممارس، أو معلم متقدم، تحدد خلال مدة بقائه في الرتبة.
وشدد المعهد على أن الحصول على النقاط أحد الشروط للترقية من الرتبة الحالية إلى الرتبة التي تليها مباشرة، ويشترط في الترقية ممن يشغل معلم ممارس أن يكون أمضى مدة لا تقل عن 6 أعوام في الرتبة التي يشغلها، إذا كان حاصلًا على الشهادة الجامعية، و5 أعوام إذا كان حاصلًا على شهادة الماجستير، و4 أعوام إذا كان حاصلًا على الدكتوراه، وتخفض كل مدة سنة واحدة عند ترقيته من معلم متقدم إلى خبير.
الحد الأدنى من النقاط للتطوير المهني
. المعلم والمعلم الممارس الحاصل على الشهادة الجامعية، يحقق 200 نقطة، منها: 50 نقطة على الأقل في التخصص الذي يمارسه، و50 نقطة تدريبًا مباشرًا منفذًا أو مستفيدًا.
. المعلم الممارس الحاصل على شهادة الماجستير، يحقق 175 نقطة، منها: 50 نقطة على الأقل في التخصص الذي يمارسه، و40 نقطة تدريبًا مباشرًا منفذًا أو مستفيدًا.
. المعلم الممارس الحاصل على شهادة الدكتوراه، يحقق 150 نقطة، منها: 50 نقطة على الأقل في التخصص الذي يمارسه، و30 نقطة تدريبًا مباشرًا منفذًا أو مستفيدًا.
. المعلم المتقدم الحاصل على الشهادة الجامعية، يحقق 175 نقطة، منها: 50 نقطة على الأقل في التخصص الذي يمارسه، 25 نقطة منفذًا لأنشطة التطوير المهني، و40 نقطة تدريبًا مباشرًا منفذًا أو مستفيدًا.
. المعلم المتقدم الحاصل على شهادة الماجستير، يحقق 150 نقطة، منها: 50 نقطة على الأقل في التخصص الذي يمارسه، 25 نقطة منفذًا لأنشطة التطوير المهني، و30 نقطة تدريبًا مباشرًا منفذًا أو مستفيدًا.
. المعلم المتقدم الحاصل على شهادة الدكتوراه، يحقق 125 نقطة، منها: 50 نقطة على الأقل في التخصص الذي يمارسه، 25 نقطة منفذًا لأنشطة التطوير المهني، و20 نقطة تدريبًا مباشرًا منفذًا أو مستفيدًا.
10 ضوابط للترقية الخاصة بنقاط التطوير المهني
01- في المجال التعليمي التربوي.
02- متوافقاً مع طبيعة العمل أو التخصص.
03- الارتباط بالمعايير والمسارات المهنية للمعلمين.
04- الأوعية والأنشطة معتمدة من المعهد.
05- ألا يكون منتهيًاَ بمؤهل علمي.
06- ألا يكون من مهام عمل شاغل الوظيفة التعليمية نظامًا.
07- تحتسب النقاط وفق معادلة الاحتساب "النقطة = ساعة تطوير مهني".
08- الحصول خلال مدة بقائه في الرتبة على أن تحتسب لمرة واحدة فقط.
09- تحتسب تراكميًا سواء كان منفذًا أو مستفيدًا.
10- يحقق الترقية سنويًا ما لا يقل عن 25 نقطة، وذلك خلال مدة جواز الترقية نظامًا.
أوعية وأنشطة التطوير المهني
01- التدريب: التدريب المباشر، التدريب الإلكتروني "عن بعد".
02- ورش العمل.
03- القراءة الموجهة.
04- التعلم التشاركي: الدروس التطبيقية، الزيارات الميدانية، دورة بحث الدرس.
05- الملتقيات: المؤتمرات، اللقاءات التربوية، المحاضرات، الندوات.
06- الإنتاج المعرفي: الأوراق العلمية، البحوث الإجرائية، المؤلفات التخصصية، الحقائب التدريبية.

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