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مجلس الوزراء يقر ميزانية 2025 بـ 1.184 تريليون ريال

11/26/2024 2:29:42 PM
(MENAFN- Al Watan) أقر مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس المجلس الأمير محمد بن سلمان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025، واستعرض المجلس بنود الميزانية إذ تُقدّر الإيرادات العامة للدولة بمبلغ 1.184 تريليون ريال، وتعتمد المصرفات العامة للدولة بمبلغ 1.285 تريليون ريال، فيما يُقدّر العجز بمبلغ 101 مليار ريال.
ووجه ولي العهد الوزراء والمسؤولين كلاً فيما يخصه بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج وإستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة رؤية السعودية

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