مجلس الوزراء يقر ميزانية 2025 بـ 1.184 تريليون ريال

(MENAFN
- Al Watan)
أقر مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد
رئيس المجلس الأمير محمد بن سلمان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025، واستعرض المجلس بنود الميزانية إذ تُقدّر الإيرادات العامة للدولة بمبلغ 1.184 تريليون ريال، وتعتمد المصرفات العامة للدولة بمبلغ 1.285 تريليون ريال، فيما يُقدّر العجز بمبلغ 101 مليار ريال.
ووجه ولي العهد الوزراء والمسؤولين كلاً فيما يخصه بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج وإستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة رؤية السعودية
MENAFN26112024000089011017ID1108928878
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.