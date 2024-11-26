فانتدج تطرح وحدات فندقية فى القاهرة الجديدة باستثمارات 1.5 مليار جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طرحت شركة فانتدج للتنمية العمرانية مشروع“M Signature” فى مدينة القاهرة الجديدة، بإجمالى استثمارات 1.5 مليار جنيه.
يضم“M Signature” وحدات سكنية فندقية تحت إدارة“مورجانتى العالمية”، بمساحات من 46 إلى 155 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى خدمات ترفيهية تشمل كافيهات ومطاعم وجيم وسبا ومنطقة مخصصة للأطفال ومنطقة للشواء وإقامة الحفلات ومحلات تجارية.
قال محمد عبد الجواد، رئيس مجلس إدارة شركة فانتدج للتنمية العمرانية، إن مشروع“M Signature” بنشاط سياحى فندقى، ويتواكب مع توجه الدولة نحو التنمية المستدامة وتصدير العقار المصرى.
وأوضح دانى صليبى، المدير التنفيذى لشركة مورجانتى – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن“مورجانتى” تجد فى السوق المصرى نقطة انطلاق لها فى سوق شمال أفريقيا، لافتًا إلى أن الشركة توسعت فى سوق الخليج منذ 30 عامًا.
وقال سعيد الهاملى، الرئيس التنفيذى لشركة سياتل لخدمات إدارة المشاريع بدولة الإمارات، إن القطاع العقارى فى مصر شهد طفرة كبيرة، مما يجعله محط أنظار المستثمرين خاصة من دول الخليج العربى لنقل تجارب جديدة ومفاهيم مبتكرة لإدارة المجتمعات والمرافق والأصول.
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