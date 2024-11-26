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فانتدج تطرح وحدات فندقية فى القاهرة الجديدة باستثمارات 1.5 مليار جنيه - جريدة البورصة

11/26/2024 2:29:26 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) طرحت شركة فانتدج للتنمية العمرانية مشروع“M Signature” فى مدينة القاهرة الجديدة، بإجمالى استثمارات 1.5 مليار جنيه.

يضم“M Signature” وحدات سكنية فندقية تحت إدارة“مورجانتى العالمية”، بمساحات من 46 إلى 155 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى خدمات ترفيهية تشمل كافيهات ومطاعم وجيم وسبا ومنطقة مخصصة للأطفال ومنطقة للشواء وإقامة الحفلات ومحلات تجارية.

قال محمد عبد الجواد، رئيس مجلس إدارة شركة فانتدج للتنمية العمرانية، إن مشروع“M Signature” بنشاط سياحى فندقى، ويتواكب مع توجه الدولة نحو التنمية المستدامة وتصدير العقار المصرى.

وأوضح دانى صليبى، المدير التنفيذى لشركة مورجانتى – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن“مورجانتى” تجد فى السوق المصرى نقطة انطلاق لها فى سوق شمال أفريقيا، لافتًا إلى أن الشركة توسعت فى سوق الخليج منذ 30 عامًا.

وقال سعيد الهاملى، الرئيس التنفيذى لشركة سياتل لخدمات إدارة المشاريع بدولة الإمارات، إن القطاع العقارى فى مصر شهد طفرة كبيرة، مما يجعله محط أنظار المستثمرين خاصة من دول الخليج العربى لنقل تجارب جديدة ومفاهيم مبتكرة لإدارة المجتمعات والمرافق والأصول.

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