تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المنازل الأمريكية لكنها تحقق مستوى قياسيًا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تباطأت وتيرة ارتفاع أسعار المنازل في الولايات المتحدة في سبتمبر، لتفقد زخمها تحت ضغط من فوائد الرهن العقاري المرتفعة وعدم القدرة على تحمل تكاليف الإسكان.

وارتفع مؤشر“كايس شيلر” التابع لوكالة“ستاندرد آند بورز” لأسعار المنازل المعدلة موسميًا في أكبر 20 مدينة في البلاد، بنسبة 4.6% في سبتمبر على أساس سنوي، بعدما صعد 5.2% في أغسطس، ومقارنة بتوقعات ارتفاعه 4.8%.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المنازل المعدلة موسميًا في الأسواق العشرين الرئيسية في الولايات المتحدة بنسبة 0.2%.

كما ارتفع المؤشر الوطني، وهو مقياس أوسع لأسعار المنازل في البلاد، بنسبة 3.9% في سبتمبر على أساس سنوي، و0.3% مقارنة بالشهر السابق.

ورغم تباطؤ النمو خلال سبتمبر الماضي، إلا أن المؤشرات سجلت مستويات قياسية، بفضل الارتفاع المستمد من الأسعار في شمال شرق الولايات المتحدة والغرب الأوسط، بقيادة نيويورك وكليفلاند وشيكاغو.

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