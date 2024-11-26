تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المنازل الأمريكية لكنها تحقق مستوى قياسيًا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تباطأت وتيرة ارتفاع أسعار المنازل في الولايات المتحدة في سبتمبر، لتفقد زخمها تحت ضغط من فوائد الرهن العقاري المرتفعة وعدم القدرة على تحمل تكاليف الإسكان.
وارتفع مؤشر“كايس شيلر” التابع لوكالة“ستاندرد آند بورز” لأسعار المنازل المعدلة موسميًا في أكبر 20 مدينة في البلاد، بنسبة 4.6% في سبتمبر على أساس سنوي، بعدما صعد 5.2% في أغسطس، ومقارنة بتوقعات ارتفاعه 4.8%.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المنازل المعدلة موسميًا في الأسواق العشرين الرئيسية في الولايات المتحدة بنسبة 0.2%.
كما ارتفع المؤشر الوطني، وهو مقياس أوسع لأسعار المنازل في البلاد، بنسبة 3.9% في سبتمبر على أساس سنوي، و0.3% مقارنة بالشهر السابق.
ورغم تباطؤ النمو خلال سبتمبر الماضي، إلا أن المؤشرات سجلت مستويات قياسية، بفضل الارتفاع المستمد من الأسعار في شمال شرق الولايات المتحدة والغرب الأوسط، بقيادة نيويورك وكليفلاند وشيكاغو.
المصدر:
MENAFN26112024000202011048ID1108928876
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