Tuesday, 26 November 2024 09:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المنازل الأمريكية لكنها تحقق مستوى قياسيًا - جريدة البورصة

11/26/2024 2:29:25 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تباطأت وتيرة ارتفاع أسعار المنازل في الولايات المتحدة في سبتمبر، لتفقد زخمها تحت ضغط من فوائد الرهن العقاري المرتفعة وعدم القدرة على تحمل تكاليف الإسكان.

وارتفع مؤشر“كايس شيلر” التابع لوكالة“ستاندرد آند بورز” لأسعار المنازل المعدلة موسميًا في أكبر 20 مدينة في البلاد، بنسبة 4.6% في سبتمبر على أساس سنوي، بعدما صعد 5.2% في أغسطس، ومقارنة بتوقعات ارتفاعه 4.8%.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المنازل المعدلة موسميًا في الأسواق العشرين الرئيسية في الولايات المتحدة بنسبة 0.2%.

كما ارتفع المؤشر الوطني، وهو مقياس أوسع لأسعار المنازل في البلاد، بنسبة 3.9% في سبتمبر على أساس سنوي، و0.3% مقارنة بالشهر السابق.

ورغم تباطؤ النمو خلال سبتمبر الماضي، إلا أن المؤشرات سجلت مستويات قياسية، بفضل الارتفاع المستمد من الأسعار في شمال شرق الولايات المتحدة والغرب الأوسط، بقيادة نيويورك وكليفلاند وشيكاغو.

المصدر:

MENAFN26112024000202011048ID1108928876

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث