طرح 12 مشروعًا بالشراكة بقطاع معالجة المياه والصرف وشبكات الكهرباء - جريدة البورصة

قررت اللجنة العليا لشئون المشاركة طرح 12 مشروعا فى مجال معالجة المياه والصرف الصحى وشبكات الكهرباء، لتنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، إن اللجنة تقوم بدور كبير لرسم خطط وسياسات العمل والمشروعات المختلفة فى مختلف القطاعات بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك فى إطار جهود الدولة الهادفة إلى إفساح المجال بصورة أكبر أمام هذا القطاع وتعزيز مساهماته فى المسار التنموى الذى تنتهجه الدولة المصرية، وتعظيم مشاركته فى النشاط الاقتصادى.

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض نتائج أعمال اللجنة المشتركة لوزارات: المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان، والنقل، والتنمية المحلية، والتى تتضمن قائمة تضم 12 مشروعا من المشروعات المستقبلية المقدمة من بعض الجهات، وهى: هيئة المجتمعات العمرانية، والجهاز التنفيذى لجهاز مياه الشرب والصرف الصحيّ، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحيّ؛ حيث تم استعراض تفاصيل تلك المشروعات المقترحة وتوضيح أهميتها، وقد وافقت اللجنة العليا على بدء إجراءات التنفيذ.

وقال عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن قائمة المشروعات تشمل المشروعات الواردة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتتمثل فى حق استغلال شبكات الكهرباء الخاصة بالمنطقة المحصورة بين A1-A6 بمدينة العاشر من رمضان، ومشروع حق استغلال محطة محولات أكتوبر الجديدة الصناعية وشبكة الكهرباء الخاصة بها بمدينة أكتوبر الجديدة.

بالإضافة إلى مشروع تنفيذ محطة محولات منطقة قرار 77 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد، فضلا عن مشروع حق استغلال محطة محولات المنصورة الجديدة، ومشروع تنفيذ محطة محولات المنطقة الصناعية 270 فدانا بمدينة 6 أكتوبر، بجانب مشروع حق استغلال محطة محولات وشبكات الكهرباء الخاصة بها أسوان الجديدة.

كما تشمل القائمة مشروع محطة إعادة تنقية مياه الروبة وغسيل المرشحات بمحطة مسطرد، مقدم من الجهاز التنفيذى لجهاز مياه الشرب والصرف الصحيّ.

وأضاف رئيس وحدة المشاركة: هناك عدد من المشروعات قدمتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وهى مشروع محطة معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحى البركة، ومشروع محطة معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحى بلقس.

واستعرض المشروعات الأخرى فى القائمة والواردة من محافظة الإسكندرية، وتتمثل فى إنشاء محطة صرف صناعيّ بالمنطقة الحرة بالعامرية، وإنشاء محطة أخرى بالمنطقة الصناعية بمرغم بالمحافظة.

وناقش الاجتماع تفاصيل بعض المشروعات التى تم إعدادها للطرح بنظام المشاركة، ومنها مشروع محطة معالجة وإعادة تدوير الحمأة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحى بأبو رواش، الذى قدمه الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي، ويهدف المشروع إلى معالجة الحمأة الناتجة من محطتى معالجة الصرف الصحى بزنين وأبو رواش إلى التخلص الآمن من الحمأة وإعادة استخدامها، وذلك بإنتاج طاقة كهربائية وسماد عضوى بمواصفات مطابقة للمعايير البيئية، ووافقت اللجنة العليا على الطرح.

كما تم استعراض الموقف الحالى لمشروع تنفيذ محطة محولات رافع دهشور بمدينة السادس من أكتوبر، ودور القطاع الخاص حياله فى تمويل وإنشاء وصيانة وإعادة ملكية محطة محولات رافع دهشور على نفقته، كما تم إلقاء الضوء على دور هيئة المجتمعات العمرانية فى هذا الشأن فيما يخص توفير الأرض الخاصة بتنفيذ محطة المحولات المطلوبة، وغيرها من الأدوار الأخرى، ووافقت اللجنة العليا على الطرح.





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