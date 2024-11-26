طرح 12 مشروعًا بالشراكة بقطاع معالجة المياه والصرف وشبكات الكهرباء - جريدة البورصة

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- Al-Borsa News)
طرح مشروع استغلال محطة محولات أكتوبر الجديدة الصناعية وشبكة الكهرباء الخاصة بها
قررت اللجنة العليا لشئون المشاركة طرح 12 مشروعا فى مجال معالجة المياه والصرف الصحى وشبكات الكهرباء، لتنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، إن اللجنة تقوم بدور كبير لرسم خطط وسياسات العمل والمشروعات المختلفة فى مختلف القطاعات بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك فى إطار جهود الدولة الهادفة إلى إفساح المجال بصورة أكبر أمام هذا القطاع وتعزيز مساهماته فى المسار التنموى الذى تنتهجه الدولة المصرية، وتعظيم مشاركته فى النشاط الاقتصادى.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض نتائج أعمال اللجنة المشتركة لوزارات: المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان، والنقل، والتنمية المحلية، والتى تتضمن قائمة تضم 12 مشروعا من المشروعات المستقبلية المقدمة من بعض الجهات، وهى: هيئة المجتمعات العمرانية، والجهاز التنفيذى لجهاز مياه الشرب والصرف الصحيّ، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحيّ؛ حيث تم استعراض تفاصيل تلك المشروعات المقترحة وتوضيح أهميتها، وقد وافقت اللجنة العليا على بدء إجراءات التنفيذ.
وقال عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن قائمة المشروعات تشمل المشروعات الواردة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتتمثل فى حق استغلال شبكات الكهرباء الخاصة بالمنطقة المحصورة بين A1-A6 بمدينة العاشر من رمضان، ومشروع حق استغلال محطة محولات أكتوبر الجديدة الصناعية وشبكة الكهرباء الخاصة بها بمدينة أكتوبر الجديدة.
بالإضافة إلى مشروع تنفيذ محطة محولات منطقة قرار 77 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد، فضلا عن مشروع حق استغلال محطة محولات المنصورة الجديدة، ومشروع تنفيذ محطة محولات المنطقة الصناعية 270 فدانا بمدينة 6 أكتوبر، بجانب مشروع حق استغلال محطة محولات وشبكات الكهرباء الخاصة بها أسوان الجديدة.
كما تشمل القائمة مشروع محطة إعادة تنقية مياه الروبة وغسيل المرشحات بمحطة مسطرد، مقدم من الجهاز التنفيذى لجهاز مياه الشرب والصرف الصحيّ.
وأضاف رئيس وحدة المشاركة: هناك عدد من المشروعات قدمتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وهى مشروع محطة معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحى البركة، ومشروع محطة معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحى بلقس.
واستعرض المشروعات الأخرى فى القائمة والواردة من محافظة الإسكندرية، وتتمثل فى إنشاء محطة صرف صناعيّ بالمنطقة الحرة بالعامرية، وإنشاء محطة أخرى بالمنطقة الصناعية بمرغم بالمحافظة.
وناقش الاجتماع تفاصيل بعض المشروعات التى تم إعدادها للطرح بنظام المشاركة، ومنها مشروع محطة معالجة وإعادة تدوير الحمأة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحى بأبو رواش، الذى قدمه الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي، ويهدف المشروع إلى معالجة الحمأة الناتجة من محطتى معالجة الصرف الصحى بزنين وأبو رواش إلى التخلص الآمن من الحمأة وإعادة استخدامها، وذلك بإنتاج طاقة كهربائية وسماد عضوى بمواصفات مطابقة للمعايير البيئية، ووافقت اللجنة العليا على الطرح.
كما تم استعراض الموقف الحالى لمشروع تنفيذ محطة محولات رافع دهشور بمدينة السادس من أكتوبر، ودور القطاع الخاص حياله فى تمويل وإنشاء وصيانة وإعادة ملكية محطة محولات رافع دهشور على نفقته، كما تم إلقاء الضوء على دور هيئة المجتمعات العمرانية فى هذا الشأن فيما يخص توفير الأرض الخاصة بتنفيذ محطة المحولات المطلوبة، وغيرها من الأدوار الأخرى، ووافقت اللجنة العليا على الطرح.
المصدر:
MENAFN26112024000202011048ID1108928875
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