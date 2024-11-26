تكنولوجيا المعلومات: مؤتمر وطن رقمى 8 يركز على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال خالد إبراهيم، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن دورة العام الحالى من مؤتمر وطن رقمى 8 ستسلط الضوء على التوعية بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها العملية بالمصانع الذكية، وتبنى التكنولوجيا المتقدمة فى التصنيع المحلى، وتقديم الدعم اللازم فى مجالات تحفيز الابتكار الصناعى وتصميم المصانع الذكية.
أشار إلى إطلاق الغرفة مجموعة من المبادرات على هامش المؤتمر أولها رقمنة المصانع المصرية بالشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية من أجل تحفيز تبنى تكنولوجيا“التصنيع الذكى” لتحقيق التحول الرقمى على مستوى كافة القطاعات الصناعية، ومن ثم زيادة التنافسية لتصبح عنصرًا فاعلا فى عصر الثورة الصناعية الرابعة وتسريع العمل نحو جعل مصر مركزاً اقليمياً رائداً فى اقامة المصانع الذكية.
كما ستطلق الغرفة ملتقى التوظيف 2024 للكوادر التكنولوجية“CIT Talent Connect” بالشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية وشركة”وظف – فرصنا”، وهو ما يشكل ترجمة فعلية لبرنامج عمل الغرفة لتنفيذ محور تنمية القدرات.
وشدد على أهمية تنسيق جهود الجهات المعنية بالدولة لإعداد استراتيجية ملائمة للنهوض بصناعة تكنولوجيا المعلومات المحلية تعتمد على تقديم مختلف أوجه الدعم المالى والتسهيلات والتمويل البنكى، بشروط ميسرة عند التعامل مع الجهاز المصرفى، بالإضافة إلى تعزيز قدراتها فى مجال تدريب وتأهيل الكوادر التكنولوجية وبناء قدراتها البحثية والتقنية كشركات قادرة على تطوير حلول إبداعية قادرة على المنافسة العالمية.
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