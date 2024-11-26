تكنولوجيا المعلومات: مؤتمر وطن رقمى 8 يركز على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال خالد إبراهيم، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن دورة العام الحالى من مؤتمر وطن رقمى 8 ستسلط الضوء على التوعية بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها العملية بالمصانع الذكية، وتبنى التكنولوجيا المتقدمة فى التصنيع المحلى، وتقديم الدعم اللازم فى مجالات تحفيز الابتكار الصناعى وتصميم المصانع الذكية.

أشار إلى إطلاق الغرفة مجموعة من المبادرات على هامش المؤتمر أولها رقمنة المصانع المصرية بالشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية من أجل تحفيز تبنى تكنولوجيا“التصنيع الذكى” لتحقيق التحول الرقمى على مستوى كافة القطاعات الصناعية، ومن ثم زيادة التنافسية لتصبح عنصرًا فاعلا فى عصر الثورة الصناعية الرابعة وتسريع العمل نحو جعل مصر مركزاً اقليمياً رائداً فى اقامة المصانع الذكية.

كما ستطلق الغرفة ملتقى التوظيف 2024 للكوادر التكنولوجية“CIT Talent Connect” بالشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية وشركة”وظف – فرصنا”، وهو ما يشكل ترجمة فعلية لبرنامج عمل الغرفة لتنفيذ محور تنمية القدرات.

وشدد على أهمية تنسيق جهود الجهات المعنية بالدولة لإعداد استراتيجية ملائمة للنهوض بصناعة تكنولوجيا المعلومات المحلية تعتمد على تقديم مختلف أوجه الدعم المالى والتسهيلات والتمويل البنكى، بشروط ميسرة عند التعامل مع الجهاز المصرفى، بالإضافة إلى تعزيز قدراتها فى مجال تدريب وتأهيل الكوادر التكنولوجية وبناء قدراتها البحثية والتقنية كشركات قادرة على تطوير حلول إبداعية قادرة على المنافسة العالمية.