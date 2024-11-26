الهند تعتزم استثمار مليار دولار فى صناعة الزيوت بإفريقيا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ذكرت صحيفة“إيكونوميك تايمز” الهندية، أن مجموعة“بي إن جروب” الهندية لتصنيع الزيوت النباتية تخطط لاستثمار مليار دولار أمريكي في بناء 3 لإنتاج الزيوت في قارة إفريقيا، على مدار السنوات الخمس المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن المدير التنفيذي للمجموعة أنوبهاف أجاروال:“سنستثمر حوالي مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة؛ لتعزيز وجودنا في إفريقيا”.

وكشف أيضا أن المجموعة، التي أنشأت بالفعل مكتبا تمثيليا لها في تنزانيا، تخطط لتخصيص 400 مليون دولار لبناء ثلاثة مصانع لمعالجة وتحويل البذور الزيتية بطاقة 1200 طن و500 طن و300 طن على التوالي، مشيرا إلى أن باقي مبلغ الاستثمار سيوجه لتمويل عمليات الاستحواذ على مزارع البذور الزيتية.

وتوقع أن يبدأ ذلك خلال الربع الرابع من السنة المالية 2026/2027“من أجل خدمة الأسواق الناشئة في إفريقيا”، لافتا إلى أن“الشركة تدرس، إلى جانب معالجة زيوت النخيل، تصنيع منتجات أخرى ذات صلة مثل الصابون”، لكنه لم يكشف عن الدول أو أي منطقة في قارة إفريقيا مستهدفة بهذه المشروعات.

وقالت صحيفة“إيكونوميك تايمز”، إن مجموعة“بي إن جروب” تخطط لتلبية احتياجات المستهلكين المحليين في إفريقيا، من خلال تقديم منتجات زيوت بعبوات سعة 5 و10 و15 لترا بأسعار تنافسية.

وأضافت أن المجموعة ستتبنى، في بداية الأمر، استراتيجية البيع المباشر إلى المتاجر قبل الانتقال إلى التوزيع من خلال الموزعين.

وتتطلع المجموعة إلى تحقيق هوامش ربح تتراوح بين 20% و25% في إفريقيا مقارنة مع 5% فقط في الهند.

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