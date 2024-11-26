الهند تعتزم استثمار مليار دولار فى صناعة الزيوت بإفريقيا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ذكرت صحيفة“إيكونوميك تايمز” الهندية، أن مجموعة“بي إن جروب” الهندية لتصنيع الزيوت النباتية تخطط لاستثمار مليار دولار أمريكي في بناء 3 مصانع
لإنتاج الزيوت في قارة إفريقيا، على مدار السنوات الخمس المقبلة.
ونقلت الصحيفة عن المدير التنفيذي للمجموعة أنوبهاف أجاروال:“سنستثمر حوالي مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة؛ لتعزيز وجودنا في إفريقيا”.
وكشف أيضا أن المجموعة، التي أنشأت بالفعل مكتبا تمثيليا لها في تنزانيا، تخطط لتخصيص 400 مليون دولار لبناء ثلاثة مصانع لمعالجة وتحويل البذور الزيتية بطاقة 1200 طن و500 طن و300 طن على التوالي، مشيرا إلى أن باقي مبلغ الاستثمار سيوجه لتمويل عمليات الاستحواذ على مزارع البذور الزيتية.
وتوقع أن يبدأ ذلك خلال الربع الرابع من السنة المالية 2026/2027“من أجل خدمة الأسواق الناشئة في إفريقيا”، لافتا إلى أن“الشركة تدرس، إلى جانب معالجة زيوت النخيل، تصنيع منتجات أخرى ذات صلة مثل الصابون”، لكنه لم يكشف عن الدول أو أي منطقة في قارة إفريقيا مستهدفة بهذه المشروعات.
وقالت صحيفة“إيكونوميك تايمز”، إن مجموعة“بي إن جروب” تخطط لتلبية احتياجات المستهلكين المحليين في إفريقيا، من خلال تقديم منتجات زيوت بعبوات سعة 5 و10 و15 لترا بأسعار تنافسية.
وأضافت أن المجموعة ستتبنى، في بداية الأمر، استراتيجية البيع المباشر إلى المتاجر قبل الانتقال إلى التوزيع من خلال الموزعين.
وتتطلع المجموعة إلى تحقيق هوامش ربح تتراوح بين 20% و25% في إفريقيا مقارنة مع 5% فقط في الهند.
المصدر:
MENAFN26112024000202011048ID1108928872
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