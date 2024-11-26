تحول اقتصادى كبير.. المكسيك تتفوق على الصين فى التصدير إلى أمريكا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) في تحول اقتصادي كبير، أظهرت بيانات التجارة الأمريكية، أن المكسيك أصبحت الآن المُصدر الرئيسي للواردات إلى الولايات المتحدة متفوقة بذلك على الصين لأول مرة في العام الماضي، وفق ما ذكرته صحيفة“وول ستريت جورنال” الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وأضافت الصحيفة الأمريكية في تقرير أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين غيرت بشكل جذري خريطة التجارة العالمية، حيث برزت المكسيك كمنافس قوي وبديل رئيسي للصين في العديد من الصناعات، ومع استمرار التوترات التجارية بين الدول الكبرى، يبقى الوضع التجاري في المكسيك و الصين محط اهتمام عالمي.

وأوضح التقرير أن تلك التحولات بدأت منذ العام 2018 بعد أن وقع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خلال فترة ولايته الأولى مجموعة من التعريفات الجمركية على العديد من السلع الصينية وهو ما أثر بشكل كبير على التجارة بين البلدين.

وأكد ترامب في تصريح اليوم أنه سيعيد فرض تعريفات جمركية جديدة على الصين والمكسيك وكندا عند عودته إلى البيت الأبيض في يناير المقبل، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد التجاري.

على الرغم من التعريفات الجمركية، لم يخف الطلب الأمريكي على السلع الأجنبية إذ بلغت واردات الولايات المتحدة من السلع 3.1 تريليون دولار في 2023 بزيادة كبيرة عن 2.3 تريليون دولار في 2017، وفقًا لبيانات تحليلية من مكتب الإحصاء الأمريكي.

تأثرت بعض السلع الصينية مثل أشباه الموصلات وحقائب الجلد وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، حيث انخفضت قيمة الواردات الصينية من هذه المنتجات بنسبة 35% في المتوسط مقارنة بعام 2017.

وفي المقابل، انتقل العديد من المنتجين إلى مراكز تصنيع أخرى مثل المكسيك وفيتنام وتايوان وماليزيا؛ ما ساعد على تعويض الفجوة.

في عام 2023، كانت المنتجات القادمة من الصين تمثل 14% فقط من إجمالي الواردات وهو أدنى مستوى لها منذ نحو عقدين ومع ذلك، لا تزال بعض هذه السلع تحتوي على مكونات صينية، خاصة تلك التي تأتي من المكسيك وفيتنام.

ومن بين السلع التي شهدت تغييرات ملحوظة، كانت الهواتف الذكية، حيث ارتفعت واردات الهواتف من الهند وكوريا الجنوبية وفيتنام بنسبة 42% مقارنة بعام 2017.

كما ارتفعت قيمة أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية القادمة من فيتنام وتايوان بالإضافة إلى شرائح الذاكرة المستخدمة في ألعاب الفيديو أو تعدين العملات المشفرة..أما تجارة خزائن المطبخ فقد تأثرت بشكل كبير، حيث انخفضت واردات الخزائن المصنوعة في الصين من 1.3 مليار دولار في 2017 إلى 26 مليون دولار في 2023، بينما ارتفعت واردات الخزائن الخشبية بشكل عام مع تحول الإنتاج إلى فيتنام.

ومع ذلك، استمرت بعض الصناعات في الاعتماد على الموردين الصينيين مثل الألعاب وأدوات الرياضة وأجهزة ألعاب الفيديو، إذ بلغت واردات هذه السلع من الصين 32 مليار دولار في 2023، بزيادة 24% مقارنة بعام 2017.

وفي بعض المنتجات مثل البطاريات الليثيوم وأجهزة ألعاب الفيديو، شهدت الولايات المتحدة زيادة كبيرة في الواردات، ومع ذلك، لا يزال أكثر من 70% من هذه السلع تأتي من الصين.