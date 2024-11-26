فاو: أفريقيا المستفيد الأول من التدفقات الإنمائية للزراعة خلال 2022 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة“فاو” أن إفريقيا تلقت الحصة الأكبر من إجمالي تمويل التدفقات الإنمائية للزراعة في عام 2022 والبالغ 17.3 مليار دولار أمريكي بزيادة نسبتها 36% مقارنة بحصتها لعام 2021.
وأشار تقرير للمنظمة أن نصيب قارة أفريقيا من تمويل التدفقات الإنمائية للزراعة بلغ 8.2 مليار دولار بما يوازي 47.3% من إجمالي حجم التدفقات الإنمائية للزراعة تلتها قارة آسيا بنسبة 23.8% ثم الأمريكتين (11.8%) .
وأوضح تقرير”فاو”أن هذه الزيادة في التدفقات التمويلية للتنمية الزراعية في أفريقيا حفزتها المخاوف المتعلقة بانعدام الأمن الغذائي في القارة والتي تفاقمت بسبب الصراع الروسي الأوكراني الذي عطل سلاسل التوريد العالمية للمحاصيل والمدخلات الزراعية مثل الحبوب والأسمدة.
ولفت التقرير إلى أن 4 دول أفريقية استحوذت على 40% من حصة التدفقات الإنمائية للزراعة لأفريقيا في عام 2022 أو ما يعادل 3.2 مليار دولار.
يذكر أن أفريقيا سجلت في عام 2022 أكبر زيادة على مستوى العالم في عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية بعدد 281 مليون فرد وبزيادة قدرها 4% مقارنة بالعام السابق عليه .
المصدر:
MENAFN26112024000202011048ID1108928870
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