فاو: أفريقيا المستفيد الأول من التدفقات الإنمائية للزراعة خلال 2022 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة“فاو” أن إفريقيا تلقت الحصة الأكبر من إجمالي تمويل التدفقات الإنمائية للزراعة في عام 2022 والبالغ 17.3 مليار دولار أمريكي بزيادة نسبتها 36% مقارنة بحصتها لعام 2021.

وأشار تقرير للمنظمة أن نصيب قارة أفريقيا من تمويل التدفقات الإنمائية للزراعة بلغ 8.2 مليار دولار بما يوازي 47.3% من إجمالي حجم التدفقات الإنمائية للزراعة تلتها قارة آسيا بنسبة 23.8% ثم الأمريكتين (11.8%) .

وأوضح تقرير”فاو”أن هذه الزيادة في التدفقات التمويلية للتنمية الزراعية في أفريقيا حفزتها المخاوف المتعلقة بانعدام الأمن الغذائي في القارة والتي تفاقمت بسبب الصراع الروسي الأوكراني الذي عطل سلاسل التوريد العالمية للمحاصيل والمدخلات الزراعية مثل الحبوب والأسمدة.

ولفت التقرير إلى أن 4 دول أفريقية استحوذت على 40% من حصة التدفقات الإنمائية للزراعة لأفريقيا في عام 2022 أو ما يعادل 3.2 مليار دولار.

يذكر أن أفريقيا سجلت في عام 2022 أكبر زيادة على مستوى العالم في عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية بعدد 281 مليون فرد وبزيادة قدرها 4% مقارنة بالعام السابق عليه .

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