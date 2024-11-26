مصر ضمن أرخص 10 دول أفريقية فى أسعار الديزل خلال نوفمبر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
جاءت مصر ضمن قائمة شملت 10 دول أفريقية هي الأدنى في تكلفة أسعار الديزل خلال نوفمبر 2024، وذلك للشهر الثاني على التوالي، وفق بيانات جلوبال بيترول برايس المتخصص في تتبع أسعار الطارقة.
وذكر التقرير، أن انخفاض أسعار الديزل في أفريقيا يعمل على تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية في العديد من القطاعات من خلال خفض تكاليف التشغيل للصناعات الهامة بما في ذلك التصنيع والنقل والزراعة.
وتابع، القدرة على الوصول إلى الديزل الأقل تكلفة يمنح الناس والشركات الاستقرار والراحة المالية التي يحتاجون إليها بشدة، وخاصة في الدول ذات القدرة الشرائية المنخفضة .
وتابع” من الدول التي ضمتها القائمة، الجزائر، ليبيا، نيجيريا،أنجولا، ليبيا، تونس الجابون، غانا”،مؤكدا على أهمية الديزل في التنمية الاقتصادية.
وأضاف، يبلغ متوسط السعر العالمي للديزل حاليًا 1.17 دولارً أمريكيًا للتر، مقارنة بـ 1.19 دولارً أمريكيًا للتر المسجل في شهر أكتوبر.
ومع انخفاض متوسط سعر الديزل العالمي، شهدت أنجولا وتونس والجابون انخفاضًا طفيفًا في أسعار الديزل لشهر نوفمبر، مقارنة بالشهر الماضي، حيث شهدت نيجيريا وغانا زيادات في الأسعار، بينما استقرت أسعار الديزل في مصر وليبيا والجزائر والسودان.
يذكر أن وقود الديزل هو خليط من عدة مواد هيدروكربونية، يستخدم في محركات الديزل الشائعة في سيارات نقل البضائع والنقل العام كما تستخدم أيضا في مولدات الكهرباء، وتوجد منه أنواع تستخدم لتشغيل محركات السفن.
المصدر:
MENAFN26112024000202011048ID1108928869
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