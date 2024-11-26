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مصر ضمن أرخص 10 دول أفريقية فى أسعار الديزل خلال نوفمبر - جريدة البورصة

11/26/2024 2:29:17 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) جاءت مصر ضمن قائمة شملت 10 دول أفريقية هي الأدنى في تكلفة أسعار الديزل خلال نوفمبر 2024، وذلك للشهر الثاني على التوالي، وفق بيانات جلوبال بيترول برايس المتخصص في تتبع أسعار الطارقة.

وذكر التقرير، أن انخفاض أسعار الديزل في أفريقيا يعمل على تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية في العديد من القطاعات من خلال خفض تكاليف التشغيل للصناعات الهامة بما في ذلك التصنيع والنقل والزراعة.

وتابع، القدرة على الوصول إلى الديزل الأقل تكلفة يمنح الناس والشركات الاستقرار والراحة المالية التي يحتاجون إليها بشدة، وخاصة في الدول ذات القدرة الشرائية المنخفضة .

وتابع” من الدول التي ضمتها القائمة، الجزائر، ليبيا، نيجيريا،أنجولا، ليبيا، تونس الجابون، غانا”،مؤكدا على أهمية الديزل في التنمية الاقتصادية.

وأضاف، يبلغ متوسط السعر العالمي للديزل حاليًا 1.17 دولارً أمريكيًا للتر، مقارنة بـ 1.19 دولارً أمريكيًا للتر المسجل في شهر أكتوبر.

ومع انخفاض متوسط سعر الديزل العالمي، شهدت أنجولا وتونس والجابون انخفاضًا طفيفًا في أسعار الديزل لشهر نوفمبر، مقارنة بالشهر الماضي، حيث شهدت نيجيريا وغانا زيادات في الأسعار، بينما استقرت أسعار الديزل في مصر وليبيا والجزائر والسودان.

يذكر أن وقود الديزل هو خليط من عدة مواد هيدروكربونية، يستخدم في محركات الديزل الشائعة في سيارات نقل البضائع والنقل العام كما تستخدم أيضا في مولدات الكهرباء، وتوجد منه أنواع تستخدم لتشغيل محركات السفن.

المصدر:

MENAFN26112024000202011048ID1108928869

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