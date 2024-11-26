إنتاج النفط فى الولايات المتحدة يسجل مستوى قياسيًا جديدًا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت إدارة معلومات الطاقة، إن الولايات المتحدة أنتجت ما متوسطه 13.4 مليون برميل يوميًا من النفط الخام خلال شهر أغسطس، وهو ما يعد مستوى قياسيًا جديدًا.
ووفقًا للتقرير الصادر الثلاثاء، تجاوز إنتاج النفط في أمريكا خلال أغسطس، أعلى مستوى سابق على الإطلاق والمسجل في ديسمبر 2023، والبالغ 13.3 مليون برميل يوميًا.
وأوضحت بيانات الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، أن متوسط إنتاج النفط الخام الشهري في الولايات المتحدة انخفض إلى أقل من 13 مليون برميل يوميًا مرة واحدة فقط، وذلك خلال شهر يناير.
وتتوقع الإدارة أن يبلغ متوسط إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة 13.2 مليون برميل يوميًا هذا العام، ليتجاوز متوسط عام 2023 البالغ 12.9 مليون برميل يوميًا، وهو المستوى القياسي الحالي للإنتاج السنوي.
المصدر:
MENAFN26112024000202011048ID1108928868
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