إنتاج النفط فى الولايات المتحدة يسجل مستوى قياسيًا جديدًا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قالت إدارة معلومات الطاقة، إن الولايات المتحدة أنتجت ما متوسطه 13.4 مليون برميل يوميًا من النفط الخام خلال شهر أغسطس، وهو ما يعد مستوى قياسيًا جديدًا.

ووفقًا للتقرير الصادر الثلاثاء، تجاوز إنتاج النفط في أمريكا خلال أغسطس، أعلى مستوى سابق على الإطلاق والمسجل في ديسمبر 2023، والبالغ 13.3 مليون برميل يوميًا.

وأوضحت بيانات الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، أن متوسط ​​إنتاج النفط الخام الشهري في الولايات المتحدة انخفض إلى أقل من 13 مليون برميل يوميًا مرة واحدة فقط، وذلك خلال شهر يناير.

وتتوقع الإدارة أن يبلغ متوسط ​​إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة 13.2 مليون برميل يوميًا هذا العام، ليتجاوز متوسط ​​عام 2023 البالغ 12.9 مليون برميل يوميًا، وهو المستوى القياسي الحالي للإنتاج السنوي.

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