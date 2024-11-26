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شركات طيران أمريكية تجنى 12 مليار دولار من رسوم اختيار المقاعد - جريدة البورصة

11/26/2024 2:29:15 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أصبحت الرسوم التي تفرضها شركات الطيران على المسافرين من أجل منحهم حق اختيار المقاعد أو الجلوس في صفوف بها بضع بوصات إضافية من المساحة، تجارة مربحة، حيث أدرت على خطوط الطيران مبالغ ضخمة في السنوات القليلة الماضية.

ووفقًا لتقرير صادر عن لجنة فرعية بمجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، جمعت خمس شركات طيران 12.4 مليار دولار من هذه الرسوم بين عامي 2018 و2023.

ومع ذلك، كانت الرسوم المفروضة على الأمتعة المسجلة – أكبر مصدر للإيرادات لشركات الطيران بعد التذاكر نفسها – حيث بلغت نحو 25 مليار دولار خلال نفس الفترة لهذه الشركات.

وكانت الشركات التي أشار إليها التقرير هي“يونايتد إيرلاينز” و”دلتا إيرلاينز” و”أمريكان إيرلاينز” و”سبيريت إيرلاينز” و”فرونتير إيرلاينز”.

والتقرير، الذي جاء بعد دراسة لممارسات شركات الطيران استمرت عامًا، ذكر أن انتشار مثل هذه الرسوم جعل عملية شراء التذاكر أكثر غموضًا، وأوصى وزارة النقل بجمع بيانات أكثر تفصيلاً عن رسوم المقاعد كما تفعل بالنسبة لرسوم الأمتعة.

المصدر:

MENAFN26112024000202011048ID1108928867

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