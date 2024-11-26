شركات طيران أمريكية تجنى 12 مليار دولار من رسوم اختيار المقاعد - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أصبحت الرسوم التي تفرضها شركات الطيران على المسافرين من أجل منحهم حق اختيار المقاعد أو الجلوس في صفوف بها بضع بوصات إضافية من المساحة، تجارة مربحة، حيث أدرت على خطوط الطيران مبالغ ضخمة في السنوات القليلة الماضية.
ووفقًا لتقرير صادر عن لجنة فرعية بمجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، جمعت خمس شركات طيران 12.4 مليار دولار من هذه الرسوم بين عامي 2018 و2023.
ومع ذلك، كانت الرسوم المفروضة على الأمتعة المسجلة – أكبر مصدر للإيرادات لشركات الطيران بعد التذاكر نفسها – حيث بلغت نحو 25 مليار دولار خلال نفس الفترة لهذه الشركات.
وكانت الشركات التي أشار إليها التقرير هي“يونايتد إيرلاينز” و”دلتا إيرلاينز” و”أمريكان إيرلاينز” و”سبيريت إيرلاينز” و”فرونتير إيرلاينز”.
والتقرير، الذي جاء بعد دراسة لممارسات شركات الطيران استمرت عامًا، ذكر أن انتشار مثل هذه الرسوم جعل عملية شراء التذاكر أكثر غموضًا، وأوصى وزارة النقل بجمع بيانات أكثر تفصيلاً عن رسوم المقاعد كما تفعل بالنسبة لرسوم الأمتعة.
المصدر:
MENAFN26112024000202011048ID1108928867
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