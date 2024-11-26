مؤشر EGX30 يرتفع مع توقعات انتهاء الحركة التصحيحية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
مصطفى: الاكتتاب العام للمصرف المتحد لن يسبب مشكلة فى المؤشر
ارتفعت مؤشرات البورصة فى تداولات جلسة الثلاثاء وسط عمليات شرائية من قبل المؤسسات والأفراد المصريين والأجانب دفعت المؤشر الرئيسى للصعود بنسبة 0.05%.
صعد مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 مسجلا 30284.35 نقطة بنسبة 0.05%، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنحو 0.13% ليصل إلى 3133.15 نقطة، وصعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.46% ليصل إلى 8363.94 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.23% ليصل إلى 11482.1 نقطة، فى حين هبط مؤشر EGX30 capped بنحو 0.08% ليصل لمستوى 37497.8 نقطة.
وتوقع أحمد مصطفى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عكاظ للوساطة فى الأوراق المالية، أن يخترق المؤشر الرئيسى مستوى مقاومة 30800 نقطة، سوف يبدأ فى الصعود مرة أخرى وصولا لمنطقة المقاومة الثانوية 31400 نقطة، ليستهدف بعد ذلك مستوى الـ32000 نقطة.
وقال مصطفى، إن جلسة الأمس أغلقت قرب انتهاء مؤشر EGX30 من الحركة التصحيحية والعودة للصعود مرة أخرى، وباختراقه مستوى 30800 نقطة يؤكد الإنتهاء من الحركة التصحيحية.
وأوضح مصطفى، أن الاكتتاب العام للمصرف المتحد لن يسبب مشكلة فى المؤشر فى جلسة الأربعاء، لأن المستثمر قام بتسييل المحافظ استعداداً للمصرف المتحد منذ فترة.
وشهد السوق قيم تداولات 3.058 مليار جنيه، من خلال تداول 915.30 مليون سهم، بتنفيذ 88.39 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 208 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 87 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“مينا فارم” و”الصناعات الكيماوية” بنسبة 19.99%، و”يونيباك” بنسبة 9.78%.
وتراجعت أسعار 83 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“مصر لصناعة الكيماويات” بنحو 14.91% ، وسهم“الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع” بنحو 6.86%، فيما لم تتغير أسعار 38 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 2.226 تريليون جنيه.
عيد: نتائج الأعمال الجيدة للشركات ستدفع المؤشر الرئيسى للصعود
وتوقع حسام عيد، خبير أسواق المال، أن يصعد EGX30 ووصوله لمستوى مقاومة 30400 نقطة ثم العودة مرة أخرى لمستوى 31000 نقطة.
وقال عيد، إن الاكتتاب الخاص للمصرف المتحد خلق حالة من التعاملات البيعية من قبل المؤسسات وأدى إلى سيطرة أداء مائل للهبوط على جميع المؤشرات فى الفترة السابقة، موضحا أن الاكتتاب العام لن يخلق نفس الحالة من الهبوط والتعاملات البيعية، خاصة مع نتائج الأعمال القياسية للشركات المدرجة.
ونصح المستثمرين بالتركيز على الشركات ذات نتائج الأعمال الجيدة من حيث معدلات النمو والأرباح مع الاستثمار فى الشركات المتوسطة والصغيرة التى لديها قدرة على تحقيق أرباح مع تقليل المخاطرة والمحافظة على السيولة.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 56.98 مليون جنيه و58.16 مليون جنيه مستحوذين على نسب 88.93% و5.57%، فيما توجه العرب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 115.15 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 5.49%.
وسجل الأفراد 71.43% من التعاملات، حيث سجل سجل المصريون والأجانب صافى شراء بقيمة 8.26 مليون جنيه و921.1 ألف جنيه، فى حين سجل العرب صافى بيع بقيمة 72.60 مليون جنيه.
فيما سجلت المؤسسات 28.56% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المصرية والأجنبية صافى شراء بقيمة 48.71 مليون جنيه و57.24 مليون جنيه، فى حين حققت المؤسسات العربية صافى بيع بقيمة 42.54 مليون جنيه.
كتبت – منة هاني:
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