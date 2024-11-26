مؤشر EGX30 يرتفع مع توقعات انتهاء الحركة التصحيحية - جريدة البورصة

ارتفعت مؤشرات فى تداولات جلسة الثلاثاء وسط عمليات شرائية من قبل المؤسسات والأفراد المصريين والأجانب دفعت المؤشر الرئيسى للصعود بنسبة 0.05%.

صعد مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 مسجلا 30284.35 نقطة بنسبة 0.05%، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنحو 0.13% ليصل إلى 3133.15 نقطة، وصعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.46% ليصل إلى 8363.94 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.23% ليصل إلى 11482.1 نقطة، فى حين هبط مؤشر EGX30 capped بنحو 0.08% ليصل لمستوى 37497.8 نقطة.

وتوقع أحمد مصطفى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عكاظ للوساطة فى الأوراق المالية، أن يخترق المؤشر الرئيسى مستوى مقاومة 30800 نقطة، سوف يبدأ فى الصعود مرة أخرى وصولا لمنطقة المقاومة الثانوية 31400 نقطة، ليستهدف بعد ذلك مستوى الـ32000 نقطة.

وقال مصطفى، إن جلسة الأمس أغلقت قرب انتهاء مؤشر EGX30 من الحركة التصحيحية والعودة للصعود مرة أخرى، وباختراقه مستوى 30800 نقطة يؤكد الإنتهاء من الحركة التصحيحية.

وأوضح مصطفى، أن الاكتتاب العام للمصرف المتحد لن يسبب مشكلة فى المؤشر فى جلسة الأربعاء، لأن المستثمر قام بتسييل المحافظ استعداداً للمصرف المتحد منذ فترة.

وشهد السوق قيم تداولات 3.058 مليار جنيه، من خلال تداول 915.30 مليون سهم، بتنفيذ 88.39 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 208 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 87 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“مينا فارم” و”الصناعات الكيماوية” بنسبة 19.99%، و”يونيباك” بنسبة 9.78%.

وتراجعت أسعار 83 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“مصر لصناعة الكيماويات” بنحو 14.91% ، وسهم“الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع” بنحو 6.86%، فيما لم تتغير أسعار 38 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 2.226 تريليون جنيه.

وتوقع حسام عيد، خبير أسواق المال، أن يصعد EGX30 ووصوله لمستوى مقاومة 30400 نقطة ثم العودة مرة أخرى لمستوى 31000 نقطة.

وقال عيد، إن الاكتتاب الخاص للمصرف المتحد خلق حالة من التعاملات البيعية من قبل المؤسسات وأدى إلى سيطرة أداء مائل للهبوط على جميع المؤشرات فى الفترة السابقة، موضحا أن الاكتتاب العام لن يخلق نفس الحالة من الهبوط والتعاملات البيعية، خاصة مع نتائج الأعمال القياسية للشركات المدرجة.

ونصح المستثمرين بالتركيز على الشركات ذات نتائج الأعمال الجيدة من حيث معدلات النمو والأرباح مع الاستثمار فى الشركات المتوسطة والصغيرة التى لديها قدرة على تحقيق أرباح مع تقليل المخاطرة والمحافظة على السيولة.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 56.98 مليون جنيه و58.16 مليون جنيه مستحوذين على نسب 88.93% و5.57%، فيما توجه العرب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 115.15 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 5.49%.

وسجل الأفراد 71.43% من التعاملات، حيث سجل سجل المصريون والأجانب صافى شراء بقيمة 8.26 مليون جنيه و921.1 ألف جنيه، فى حين سجل العرب صافى بيع بقيمة 72.60 مليون جنيه.

فيما سجلت المؤسسات 28.56% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المصرية والأجنبية صافى شراء بقيمة 48.71 مليون جنيه و57.24 مليون جنيه، فى حين حققت المؤسسات العربية صافى بيع بقيمة 42.54 مليون جنيه.

كتبت – منة هاني: