ارتفاع ثقة المستهلك الأمريكى مع تراجع توقعات الركود الاقتصادى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
صعدت ثقة المستهلكين الأمريكيين خلال شهر نوفمبر، مع التفاؤل بشأن توفر الوظائف في المستقبل، والذي بلغ أعلى مستوى له فيما يقرب من ثلاث سنوات، مع انخفاض احتمالية حدوث الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وأظهر مسح مجلس المؤتمرات الثلاثاء، ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي هذا الشهر إلى 111.7 نقطة، من قراءة شهر أكتوبر المعدلة بالزيادة عند 109.6 نقطة، ومقارنة بتوقعات السوق التي رجحت تسجيله 111.8 نقطة.
فيما زاد مؤشر توقعات المستهلكين قصيرة الأجل بنحو 0.4 نقطة إلى 92.3 نقطة خلال الشهر الجاري، وارتفع مؤشر الوضع الحالي – استنادًا إلى تقييم المستهلكين لظروف الأعمال وسوق العمل الحالية – بمقدار 4.8 نقطة إلى 140.9 نقطة.
بينما انخفضت نسبة المستهلكين الذين يتوقعون ركودًا خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة إلى أدنى مستوى لها منذ طرح السؤال لأول مرة في يوليو 2022.
وأصبح المستهلكون أكثر تفاؤلاً بشأن سوق الأسهم، حيث توقع 56.4% من المستهلكين ارتفاع أسعار الأسهم على مدار العام المقبل، وهي أعلى قراءة منذ طرح السؤال لأول مرة في عام 1987.
وتراجع متوسط توقعات التضخم على مدى 12 شهرًا إلى 4.9% في نوفمبر من 5.3% خلال الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2020.
المصدر:
MENAFN26112024000202011048ID1108928865
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