ارتفاع ثقة المستهلك الأمريكى مع تراجع توقعات الركود الاقتصادى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) صعدت ثقة المستهلكين الأمريكيين خلال شهر نوفمبر، مع التفاؤل بشأن توفر الوظائف في المستقبل، والذي بلغ أعلى مستوى له فيما يقرب من ثلاث سنوات، مع انخفاض احتمالية حدوث الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وأظهر مسح مجلس المؤتمرات الثلاثاء، ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي هذا الشهر إلى 111.7 نقطة، من قراءة شهر أكتوبر المعدلة بالزيادة عند 109.6 نقطة، ومقارنة بتوقعات السوق التي رجحت تسجيله 111.8 نقطة.

فيما زاد مؤشر توقعات المستهلكين قصيرة الأجل بنحو 0.4 نقطة إلى 92.3 نقطة خلال الشهر الجاري، وارتفع مؤشر الوضع الحالي – استنادًا إلى تقييم المستهلكين لظروف الأعمال وسوق العمل الحالية – بمقدار 4.8 نقطة إلى 140.9 نقطة.

بينما انخفضت نسبة المستهلكين الذين يتوقعون ركودًا خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة إلى أدنى مستوى لها منذ طرح السؤال لأول مرة في يوليو 2022.

وأصبح المستهلكون أكثر تفاؤلاً بشأن سوق الأسهم، حيث توقع 56.4% من المستهلكين ارتفاع أسعار الأسهم على مدار العام المقبل، وهي أعلى قراءة منذ طرح السؤال لأول مرة في عام 1987.

وتراجع متوسط توقعات التضخم على مدى 12 شهرًا إلى 4.9% في نوفمبر من 5.3% خلال الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2020.

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