((مصانع النحاس المصرية)) تعتزم تدشين مصنع لمواسير التكييفات بتكلفة 35 مليون دولار - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة النحاس المصرية، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، تدشين لمواسير التكييفات، بحسب ما قاله حسام عبد الفتاح، رئيس قطاع المبيعات بالشركة.

أضاف عبد الفتاح فى تصريحات لـ((البورصة)) أن شركة مصانع النحاس المصرية حصلت على الموافقة للبدء فى المشروع، موضحًا أن تكلفته الاستثمارية لن تقل عن 35 مليون دولار.

أضاف أنه تم تخصيص جزء من المصنع لهذا المشروع، ويجرى تجهيزه لتدشين خطوط الإنتاج العام المقبل، كاشفًا أن الشركة بصدد دراسة عقود شراء معدات المصنع لبدء الإنتاج فى أقرب وقت.

وذكر أن شركة مصانع النحاس المصرية، ستكون هى الشركة الوحيدة فى مصر المتخصصة فى تصنيع مواسير التكييفات، مما سيسهم بشكل كبير فى تلبية احتياجات السوق المحلى وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأكد أن المشروع يأتى فى إطار استراتيجية الشركة لتوسيع قاعدة إنتاجها ودعم الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أنه سيعزز قدرة الشركة على توفير منتجات عالية الجودة وبتكلفة تنافسية.

وتأسست شركة النحاس المصرية فى 26 سبتمبر عام 1935 وكان الغرض الأساسى الذى صدر به الترخيص هو درفلة النحاس الأصفر والأحمر لعمل الألواح والأقراص المستخدمة فى صناعة الأوانى المنزلية.

ودخلت بعد ذلك فى صناعة الألومنيوم ثم دخلت فى مجال الصناعات الحديدية واستمرت الشركة فى إنشاء الوحدات والمصانع فى مجالات الحديد والنحاس والألومنيوم وكانت من أولى الشركات المنتجة لحديد التسليح والألومنيوم والمبخرات فى مصر.

وخلال العام المالى الماضى حققت صافى ربح قدره 75 مليون جنيه بحسب القوائم المالية التى اعتمدتها الجمعية العمومية.

وتسعى مصر لزيادة المكون المحلى فى الصناعات المختلفة لتقليل الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج، وأعلنت عدد من الشركات عن تصنيع مكونات لصناعات الأجهزة المنزلية والكهربائية، ومن بينها محابس الأمان للبوتاجازات، وكباسات أجهزة التبريد المستخدمة فى الثلاجات ومكيفات الهواء.