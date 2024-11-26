((مصانع النحاس المصرية)) تعتزم تدشين مصنع لمواسير التكييفات بتكلفة 35 مليون دولار - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم شركة مصانع
النحاس المصرية، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، تدشين مصنع
لمواسير التكييفات، بحسب ما قاله حسام عبد الفتاح، رئيس قطاع المبيعات بالشركة.
أضاف عبد الفتاح فى تصريحات لـ((البورصة)) أن شركة مصانع النحاس المصرية حصلت على الموافقة للبدء فى المشروع، موضحًا أن تكلفته الاستثمارية لن تقل عن 35 مليون دولار.
أضاف أنه تم تخصيص جزء من المصنع لهذا المشروع، ويجرى تجهيزه لتدشين خطوط الإنتاج العام المقبل، كاشفًا أن الشركة بصدد دراسة عقود شراء معدات المصنع لبدء الإنتاج فى أقرب وقت.
وذكر أن شركة مصانع النحاس المصرية، ستكون هى الشركة الوحيدة فى مصر المتخصصة فى تصنيع مواسير التكييفات، مما سيسهم بشكل كبير فى تلبية احتياجات السوق المحلى وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأكد أن المشروع يأتى فى إطار استراتيجية الشركة لتوسيع قاعدة إنتاجها ودعم الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أنه سيعزز قدرة الشركة على توفير منتجات عالية الجودة وبتكلفة تنافسية.
وتأسست شركة النحاس المصرية فى 26 سبتمبر عام 1935 وكان الغرض الأساسى الذى صدر به الترخيص هو درفلة النحاس الأصفر والأحمر لعمل الألواح والأقراص المستخدمة فى صناعة الأوانى المنزلية.
ودخلت بعد ذلك فى صناعة الألومنيوم ثم دخلت فى مجال الصناعات الحديدية واستمرت الشركة فى إنشاء الوحدات والمصانع فى مجالات الحديد والنحاس والألومنيوم وكانت من أولى الشركات المنتجة لحديد التسليح والألومنيوم والمبخرات فى مصر.
وخلال العام المالى الماضى حققت صافى ربح قدره 75 مليون جنيه بحسب القوائم المالية التى اعتمدتها الجمعية العمومية.
وتسعى مصر لزيادة المكون المحلى فى الصناعات المختلفة لتقليل الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج، وأعلنت عدد من الشركات عن تصنيع مكونات لصناعات الأجهزة المنزلية والكهربائية، ومن بينها محابس الأمان للبوتاجازات، وكباسات أجهزة التبريد المستخدمة فى الثلاجات ومكيفات الهواء.
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