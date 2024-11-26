الحكومة تستهدف توطين 50% من إنتاج اللقاحات بحلول 2030 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف وزارة الصحة والسكان توطين 50% من إنتاج اللقاحات بحلول 2030 وتحقيق الاكتفاء الذاتى الكامل بحلول 2040 ضمن الاستراتيجية الوطنية لتوطين اللقاحات.

قال خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن الاستراتيجية الوطنية لتصنيع وتوطين اللقاحات فى مصر تستهدف تعزيز الإنتاج المحلى للقاحات وتقليل الاعتماد على الواردات، ما يسهم فى تحسين الوضع الصحى والاقتصادى للبلاد، وفتح أبواب التصدير إلى الدول الأفريقية.

أضاف عبدالغفار أن صياغة الاستراتيجية جاءت عبر التعاون مع جميع الجهات المعنية، وتضمنت تشكيل التحالف المصرى لمصنعى اللقاحات (EVMA) كذراع استراتيجية لتنفيذها، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، وتحت إشراف وزارة الصحة والسكان وهيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية.

جاء ذلك خلال ترؤس عبدالغفار اجتماعًا لمناقشة الملخص التنفيذى للاستراتيجية الوطنية لتوطين اللقاحات، بمشاركة ممثلين عن شركات وجهات دولية بارزة من الهند والصين وفرنسا والدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك فى إطار دعم رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تستند إلى محاور رئيسية تشمل التعاقدات طويلة الأجل، وتقديم حوافز مالية مثل الإعفاءات الضريبية، وإنشاء منصة للتعاون بين الشركات المحلية لتجنب التنافس غير الصحي.

تابع وزير الصحة أن الاستراتيجية تتضمن مستهدفات قصيرة المدى تتمثل فى توطين 50% من إنتاج اللقاحات محليًا، ونقل التكنولوجيا وفق اتفاقيات تم توقيعها، إلى جانب الحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية (WHO PQ) لأربعة لقاحات بحلول عام 2030.

أوضح أن المستهدفات متوسطة المدى تشمل توطين 75% من إنتاج اللقاحات بحلول عام 2035، مع تطوير شراكات بحثية واعتماد 4 لقاحات إضافية، أما المستهدفات طويلة المدى فتشمل تحقيق الاكتفاء الذاتى الكامل بنسبة 100% بحلول عام 2040، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى لإنتاج وتصدير اللقاحات، وزيادة الصادرات بنسبة 50% مع فتح أسواق جديدة.

قال هشام بدر نائب رئيس هيئة الشراء الموحد إن التحالف المصرى لمصنعى اللقاحات (EVMA)، يسعى إلى تنمية القدرات الوطنية من خلال تأسيس مركز تدريبى إقليمى (EVMA-RCCN) لتأهيل الكوادر المصرية والأفريقية فى التصنيع الحيوي، كما يهدف التحالف إلى تعزيز تنافسية مصر كمركز تدريبى معتمد لأفريقيا، ودعم الابتكار، ووضع استراتيجيات فعالة لدخول الأسواق الأفريقية، ومساعدة الشركات للحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية.

أضاف بدر أن دعم الصناعة الصحية يمثل أولوية فى خطة الإصلاح الاقتصادى للدولة، ما يتيح لمصر التحول من مستهلك للتكنولوجيا إلى منتج لها، وزيادة فرص التصدير إلى الأسواق الأفريقية.