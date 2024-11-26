العربية للأدوية تستهدف استيراد خطى إنتاج لزيادة مبيعاتها - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية – ادكو، استيراد خطى إنتاج للمصنع لتوفير النفقات وزيادة الإنتاج خاصة وأن الإنتاج كان يتم خارج الشركة، حسبما قال محسن النادى رئيس علاقات المستثمرين بالشركة.

وأضاف النادى لـ“البورصة”، أن الشركة تستهدف الانتهاء من تطوير بعض الأقسام الإنتاجية ومنها أقسام الأشربة نهاية العام الجارى.

ويشار إلى أن شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، حققت صافي أرباح قبل الضريبة عن الفترة من بداية يوليو 2024 إلى نهاية أكتوبر الماضى بلغت 77.7 مليون جنيه، مقابل 54 مليون جنيه عن ذات الفترة المنتهية في أكتوبر 2023.

وسجل صافي قيمة المبيعات 354 مليون جنيه عن الـ 4 أشهر المنتهية في أكتوبر 2024، مقابل صافى مبيعات بقيمة 271.5 مليون جنيه عن نفس الفترة عام 2023.

وكانت الشركة قد سجلت صافي ربح بعد الضريبة بلغ 36.3 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2024 حتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل 27.4 مليون جنيه خلال ذات الفترة المنتهية في سبتمبر 2023.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال نفس الفترة إلى 233.3 مليون جنيه، مقابل 191.2 مليون جنيه الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وقال النادى إن تحقيق صافى أرباح جاء بسبب زيادة الإنتاج وزيادة مبيعات الشركة، مشيراً إلى أن الشركة لم تتأثر سلبياً من أزمة نقص إنتاج الدواء فى السوق المحلى.

وتابع أن عملية التصنيع تتم بشكل جيد فى الشركة من خلال استخدام الآلات والتقنيات الحديثة والتطوير، الذى يهدف إلى اتباع الشروط المحددة للتصدير ونظام ممارسات التصنيع الجيد ومعايير الاستدامة.