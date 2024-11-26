العربية للأدوية تستهدف استيراد خطى إنتاج لزيادة مبيعاتها - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية – ادكو، استيراد خطى إنتاج للمصنع لتوفير النفقات وزيادة الإنتاج خاصة وأن الإنتاج كان يتم خارج الشركة، حسبما قال محسن النادى رئيس علاقات المستثمرين بالشركة.
وأضاف النادى لـ“البورصة”، أن الشركة تستهدف الانتهاء من تطوير بعض الأقسام الإنتاجية ومنها أقسام مصنع الأشربة نهاية العام الجارى.
ويشار إلى أن شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، حققت صافي أرباح قبل الضريبة عن الفترة من بداية يوليو 2024 إلى نهاية أكتوبر الماضى بلغت 77.7 مليون جنيه، مقابل 54 مليون جنيه عن ذات الفترة المنتهية في أكتوبر 2023.
وسجل صافي قيمة المبيعات 354 مليون جنيه عن الـ 4 أشهر المنتهية في أكتوبر 2024، مقابل صافى مبيعات بقيمة 271.5 مليون جنيه عن نفس الفترة عام 2023.
وكانت الشركة قد سجلت صافي ربح بعد الضريبة بلغ 36.3 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2024 حتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل 27.4 مليون جنيه خلال ذات الفترة المنتهية في سبتمبر 2023.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال نفس الفترة إلى 233.3 مليون جنيه، مقابل 191.2 مليون جنيه الفترة المقارنة من العام المالي السابق.
وقال النادى إن تحقيق صافى أرباح جاء بسبب زيادة الإنتاج وزيادة مبيعات الشركة، مشيراً إلى أن الشركة لم تتأثر سلبياً من أزمة نقص إنتاج الدواء فى السوق المحلى.
وتابع أن عملية التصنيع تتم بشكل جيد فى الشركة من خلال استخدام الآلات والتقنيات الحديثة والتطوير، الذى يهدف إلى اتباع الشروط المحددة للتصدير ونظام ممارسات التصنيع الجيد ومعايير الاستدامة.
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